РКН заявил о росте числа уведомлений об обработке персональных данных

С 30 мая увеличились штрафы за несвоевременное представление уведомлений в Роскомнадзор о намерении осуществлять обработку персональных данных. Так, те, кто своевременно не подал заявление, будут наказываться штрафом в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей — для должностных лиц, и от 100 тысяч до 300 тысяч рублей — для ИП и юрлиц. До 30 мая за то же самое нарушение были предусмотрены штрафы для компаний и ИП на сумму от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.