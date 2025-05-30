Как сделать экзамены «убедительно справедливыми» и стоит ли уповать на удачу. Петкевич о вступительной кампании

«Мы, конечно, очень заряжены и самой этой темой, и теми поручениями, которые даны госкомиссии главой нашего государства, — отметила Наталья Петкевич, подчеркнув, что вопросы вступительной кампании, проведения централизованного экзамена находятся в центре внимания, потому что речь идет о будущем страны. — Мы все понимаем, что это, наверное, один из самых стрессовых и самых сложных периодов в жизни каждого человека. Поэтому глава государства не просто ставит задачу, а переживает за то, чтобы эта вступительная кампания, как и все кампании в нашей стране, прошла максимально без стрессовой ситуации».