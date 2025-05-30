Как сделать экзамены «убедительно справедливыми» и стоит ли уповать на удачу. Петкевич о вступительной кампании

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как сделать экзамены «убедительно справедливыми» и стоит ли уповать на удачу, рассказала в эфире программы «Разговор у Президента» на телеканале «Беларусь 1» вице-премьер Наталья Петкевич, которая также является председателем государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании в 2025 году, сообщает БЕЛТА.
Президент Беларуси Александр Лукашенко, заслушивая 30 мая доклад о вступительной кампании, подробно расспросил ответственных должностных лиц о правилах ее проведения, реализации на практике, а также об организации ЦТ и ЦЭ.
Лукашенко заявил, что люди должны быть убеждены в справедливости вступительной кампании.
«Мы, конечно, очень заряжены и самой этой темой, и теми поручениями, которые даны госкомиссии главой нашего государства, — отметила Наталья Петкевич, подчеркнув, что вопросы вступительной кампании, проведения централизованного экзамена находятся в центре внимания, потому что речь идет о будущем страны. — Мы все понимаем, что это, наверное, один из самых стрессовых и самых сложных периодов в жизни каждого человека. Поэтому глава государства не просто ставит задачу, а переживает за то, чтобы эта вступительная кампания, как и все кампании в нашей стране, прошла максимально без стрессовой ситуации».
Петкевич о ЦЭ и ЦТ: человеческий фактор с точки зрения влияния на оценку исключен.
«Обстановка спокойная».
Наталья Петкевич отметила, что государственная комиссия по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании работает слажено. Система выстроена, и краеугольный камень — она должна быть «не просто субъективно справедливой, а убедительно справедливой». Раньше были определенные недочеты.
«Все эти ошибки максимально учтены, чтобы не допустить впредь и обеспечить максимальную прозрачность, — сказала Наталья Петкевич. — Человеческий фактор с точки зрения влияния на оценку исключен. Когда продумывали систему, пошагово прошлись с тем, чтобы невозможно было никак вмешаться, чтобы не могли заподозрить, что как-то можно договориться или могут иметь место злоупотребления».
Наталья Петкевич.
По словам Натальи Петкевич, рассмотрены все этапы проведения испытаний — начиная от формирования конвертов с заданиями до того момента, как они вскрываются, разносятся по аудиториям. В рамках государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании создана 321 комиссия. «По всей стране каждое место проведения централизованного экзамена, централизованного тестирования и каждое учреждение образования, где имеет место вступительный процесс, охвачены контролем со стороны государственной комиссии», — добавила вице-премьер.
Также работает Комитет госконтроля, чтобы «родители и ребята были спокойны, что все под контролем».
«Моментальная реакция на обращения».
По словам Натальи Петкевич, на сегодняшний день в комиссию поступило 52 обращения, из них 47 рассмотрены. На каждое из них — моментальная реакция. Если речь идет о ходатайстве по вопросу регистрации в резервный день, переноса сдачи экзамена, то вопросы решаются быстро. Когда возникают спорные ситуации, например, с проносом калькуляторов, телефонов, требуется время. «Поэтому пять обращений у нас еще в работе», — рассказала вице-премьер, добавив, что отказано только однократно.
Она напомнила, что в этом году ужесточены правила в части запрета мобильных телефонов. Что касается калькуляторов, то можно использовать только устройства с минимальными расчетными функциями. «У нас было обращение, потому что молодой человек принес с собой более сложный калькулятор. Ему не разрешили его пронести. Посчитали, что эта эмоциональная ситуация якобы могла повлиять на результат», — рассказала Наталья Петкевич.
Отмечалось достаточно много обращений, связанных с состоянием здоровья ребят, сдающих экзамен. «В каждом конкретном случае шли навстречу, решали в индивидуальном порядке. Все максимально сделано для того, чтобы создать комфортные условия», — добавила Наталья Петкевич.
Знания или удача?
По словам вице-премьера, система сдачи экзаменов нацелена на то, чтобы не было субъективизма и оценивалось, как молодой человек работал на протяжении предыдущих школьных лет. Учебные заведения заинтересованы, чтобы приходили «студенты с большой буквы, которые имеют и определенные знания, и желание учиться».
«Везде, где только можно пойти навстречу, госкомиссия (по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании в 2025 году. — Прим. БЕЛТА) навстречу идет, если это не нарушает правило справедливости», — подчеркнула вице-премьер.
Наталья Петкевич добавила, что процесс совершенно прозрачный и уповать на удачу не стоит. Именно на это нацелены все усилия. -0-