Журналист Джон Вароли: в США думают, что Россия хочет завоевать мир

«Многие говорят, что Россия хочет завоевать весь мир. Часто ваша страна ассоциируется с ГУЛАГом и коммунизмом. Многие думают, что в России до сих пор действует коммунизм. В США и Европе люди подвержены западной пропаганде», — рассказал он в интервью aif.ru.