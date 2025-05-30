Журналист Джон Вароли: в США думают, что Россия хочет завоевать мир

Американский политолог и журналист Джон Вароли переехал жить в Москву еще в 1992 году, но периодически бывал и в США. По его словам, американцы и европейцы считают, что Россия — это нищая страна-агрессор.
«Многие говорят, что Россия хочет завоевать весь мир. Часто ваша страна ассоциируется с ГУЛАГом и коммунизмом. Многие думают, что в России до сих пор действует коммунизм. В США и Европе люди подвержены западной пропаганде», — рассказал он в интервью aif.ru.
Однако мифы о русских, связанные с водкой и медведем, там не распространены. «Не понимаю, откуда взялось такое мнение, никто так не думает», — отметил Вароли.