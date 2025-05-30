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Хоккеистки из РФ побили мировой рекорд из-за неспособности забить буллит

Хоккеистки «Авангарда» и GT полчаса не могли забить друг другу в серии буллитов.

Источник: Аргументы и факты

Хоккеистки из России случайно побили мировой рекорд во время серии послематчевых буллитов. Спортсменкам потребовалось 62 броска, чтобы забросить первую шайбу.

Историческая серия произошла в финале любительского турнира в Московской области. «Авангард» из Домодедово принимал петербургский GT. В основное время победителя выявить не удалось, и матч дошел до буллитов.

В течение получаса хоккеистки не могли распечатать ворота друг друга, нанеся в общей сложности 62 броска. Предыдущий рекорд держался за любителями из Швейцарии — 46 попыток забросить шайбу.

Ранее сообщалось, что календарь КХЛ следующего сезона не учитывает участия сборной России в Олимпиаде.