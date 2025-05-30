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На трассе в Ростовской области в ДТП

Смертельное ДТП на трассе М-4: мотоциклистка погибла при опрокидывании.

Источник: Комсомольская правда

Трагическое ДТП произошло 30 мая на трассе М-4 «Дон» в Красносулинском районе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Трагедия произошла около 19:30.

По предварительной информации ведомства, 50-летняя мотоциклистка погибла в результате опрокидывания своего транспортного средства. Женщина потеряла управление, из-за этого мотоцикл перевернулся. От сильного удара водитель погибла на месте. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать ее смерть.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.

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