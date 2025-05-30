На трассе в Ростовской области в ДТП

По предварительной информации ведомства, 50-летняя мотоциклистка погибла в результате опрокидывания своего транспортного средства. Женщина потеряла управление, из-за этого мотоцикл перевернулся. От сильного удара водитель погибла на месте. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать ее смерть.