На трассе в Ростовской области в ДТП

Трагическое ДТП произошло 30 мая на трассе М-4 «Дон» в Красносулинском районе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Трагедия произошла около 19:30.
По предварительной информации ведомства, 50-летняя мотоциклистка погибла в результате опрокидывания своего транспортного средства. Женщина потеряла управление, из-за этого мотоцикл перевернулся. От сильного удара водитель погибла на месте. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать ее смерть.
Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.
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