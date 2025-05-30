Трамп заявил, что разочарован и шокирован действиями России

— Я был шокирован тем, что ракеты запускаются по городам, например, по Киеву во время того, как мы ведем переговоры. Это очень удивляет меня. И это разочаровывает. Пять тысяч человек были убиты. Большинство из них военные, но и мирные жители тоже, — подчеркнул американский лидер в ходе пресс-конференции в Белом доме.