Трамп неожиданно ответил на вопрос о Путине: не захотел очернять президента РФ

Нужно отметить, что американский лидер уже неоднократно выражал недовольство о том, что переговоры по Украине затягиваются. При этом Трамп грозился, что может выйти из процесса, если стороны не добьются компромисса. Но одновременно с этим Трамп подчеркивал, что Путин, приглашая Украину на переговоры в Стамбул, делает «хорошие шаги для урегулирования конфликта».