Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп неожиданно ответил на вопрос о Путине: не захотел очернять президента РФ

Трамп считает Путина и Зеленского очень упрямыми.

Источник: Комсомольская правда

Во время брифинга в Белом доме президенту США Дональду Трампу задали вопрос о лидере России Владимире Путине. Журналисты спросили, считает ли глава США своего российского коллегу упрямым человеком. Но Трамп не захотел очернять Путина и дал неожиданный ответ.

«И Зеленский (глава киевского режима — прим.ред.) Зеленский тоже очень упрям», — заявил Трамп, отвечая на вопрос прессы: «Правда, что Путин очень упрям?».

Нужно отметить, что американский лидер уже неоднократно выражал недовольство о том, что переговоры по Украине затягиваются. При этом Трамп грозился, что может выйти из процесса, если стороны не добьются компромисса. Но одновременно с этим Трамп подчеркивал, что Путин, приглашая Украину на переговоры в Стамбул, делает «хорошие шаги для урегулирования конфликта».

Что касается России, то Москва не против переговоров, однако РФ интересует только стабильный и прочный мир на Украине, а не временное прекращение огня, чтобы противник смог перевооружиться.