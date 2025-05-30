Трамп неожиданно ответил на вопрос о Путине: не захотел очернять президента РФ

Во время брифинга в Белом доме президенту США Дональду Трампу задали вопрос о лидере России Владимире Путине. Журналисты спросили, считает ли глава США своего российского коллегу упрямым человеком. Но Трамп не захотел очернять Путина и дал неожиданный ответ.
«И Зеленский (глава киевского режима — прим.ред.) Зеленский тоже очень упрям», — заявил Трамп, отвечая на вопрос прессы: «Правда, что Путин очень упрям?».
Нужно отметить, что американский лидер уже неоднократно выражал недовольство о том, что переговоры по Украине затягиваются. При этом Трамп грозился, что может выйти из процесса, если стороны не добьются компромисса. Но одновременно с этим Трамп подчеркивал, что Путин, приглашая Украину на переговоры в Стамбул, делает «хорошие шаги для урегулирования конфликта».
Что касается России, то Москва не против переговоров, однако РФ интересует только стабильный и прочный мир на Украине, а не временное прекращение огня, чтобы противник смог перевооружиться.