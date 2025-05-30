1 июня в Самаре перекроют дороги, но пустят дополнительные автобусы и трамваи

Вечером 1 июня в 20:00 на склоне площади Славы в Самаре пройдет главное событие Четвертого музыкального фестиваля Юрия Башмета — большой концерт, приуроченный к юбилею Петра Ильича Чайковского, которому исполняется 185 лет.
Для обеспечения комфортного возвращения домой после мероприятия жители и гости города смогут воспользоваться дополнительными рейсами общественного транспорта.
Автобусы под номерами 1, 2, 24, 34, 37, 41, 47, 50 и 67 проедут по ул. Галактионовской от Ярмарочного переулка до конца маршрута.
Кроме того, трамваи номеров 3, 5, 13, 20 и 22 увеличат время своей работы.
Чиновники горадминистрации обращают внимание, что участок Волжского проспекта временно ограничит проезд автомобилей и запретит стоянку машин. Маршруты городского транспорта пройдут по альтернативному пути.
Подробности изменений движения автобусов и трамваев появятся на официальном портале городской администрации Самары. Горожанам придется учесть эти корректировки планируя поездки в этот день.
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