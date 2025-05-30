Трамп дал совет Макрону после скандала с пощечиной от супруги

Лидер США Дональд Трамп прокомментировал видео с пощечиной президенту Франции Эммануэлю Макрону от его супруги Брижит и дал ему совет, пишет РИА Новости.
«Не знаю, что произошло, но советую держать дверь закрытой», — ответил лидер США на вопрос, какой брачный совет мог бы пригодиться Эммануэлю Макрону.
Дональд Трамп добавил, что общался с президентом Франции после появления видео в Сети. По его словам, в семье Эммануэля Макрона «все в порядке».
Напомним, французский лидер получил пощечину от супруги по прибытии с визитом во Вьетнам 25 мая. Инцидент произошел, когда открывалась дверь самолета. Впоследствии Эммануэль Макрон попытался оправдаться из-за скандала с пощечиной. Он назвал произошедшее дурачеством.