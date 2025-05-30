Вскрылся постыдный факт для жителей Австрии: Европа уже далеко не просветленная

Вскрылась постыдная правда об австрийцах. Европа уже далеко не такая просветленная, как считалось ранее. В сообщении от портала Statistik Austria говорится, что 29% австрийцев практически не умеют читать.
При этом жители этой страны и ранее не отличались большой любовью к литературе и книгам. Но с 2011 года этот показатель вырос на 11,9%. Кроме того, австрийцы, как оказалось, не отличаются выдающими математическими способностями. Портал Statistik Austria приводит сведения, что за последние 10 лет увеличилась доля людей с низкими математическими навыками — с 15,9% до 22,6%.
Ранее KP.RU сообщил, что президент США Дональд Трамп считает довольно низким уровень образования в США. Именно поэтому он хочет расформировать министерство образования. Лидер Штатов заявил, что это ведомство погрязло в бюрократии и не справляется со своими функциями.