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«Спорт позволяет не чувствовать возраст»: Пенсионерка с Алтая установила мировой рекорд в жиме лежа

Валентина Бородина — 70-летняя жительница Алтайского края и бывший тренер по лёгкой атлетике — стала звездой турнира «Игры сильных — 2025». По данным kp.ru, в категории «Любители, жим лёжа без экипировки» пенсионерка показала результат 67,5 кг, что стало новым мировым рекордом для её весовой и возрастной группы.

Источник: Life.ru

Пенсионерка установила новый мировой рекорд по жиму штанги. Видео © VK / KP — ВИДЕО.

Бородина занимается спортом трижды в неделю, считая, что движение — ключ к молодости. Сейчас она усердно готовится к достижению амбициозной цели — званию мастера спорта международного класса, для чего ей необходимо покорить вес в 70−75 килограммов.

«Спорт позволяет мне не чувствовать возраст», — признаётся чемпионка, которая тренируется три раза в неделю.

А ранее 72-летний Михаил Панов из Москвы отметил 80-летие Победы впечатляющим достижением: он совершил 80 прыжков с банджи. Этот поступок не только продемонстрировал его отвагу, но и принёс ему звание рекордсмена страны за самое большое количество банджи-прыжков.