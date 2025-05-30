«Спорт позволяет не чувствовать возраст»: Пенсионерка с Алтая установила мировой рекорд в жиме лежа

Пенсионерка установила новый мировой рекорд по жиму штанги. Видео © VK / KP — ВИДЕО.
Бородина занимается спортом трижды в неделю, считая, что движение — ключ к молодости. Сейчас она усердно готовится к достижению амбициозной цели — званию мастера спорта международного класса, для чего ей необходимо покорить вес в 70−75 килограммов.
«Спорт позволяет мне не чувствовать возраст», — признаётся чемпионка, которая тренируется три раза в неделю.
А ранее 72-летний Михаил Панов из Москвы отметил 80-летие Победы впечатляющим достижением: он совершил 80 прыжков с банджи. Этот поступок не только продемонстрировал его отвагу, но и принёс ему звание рекордсмена страны за самое большое количество банджи-прыжков.