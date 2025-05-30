«Спорт позволяет не чувствовать возраст»: Пенсионерка с Алтая установила мировой рекорд в жиме лежа

А ранее 72-летний Михаил Панов из Москвы отметил 80-летие Победы впечатляющим достижением: он совершил 80 прыжков с банджи. Этот поступок не только продемонстрировал его отвагу, но и принёс ему звание рекордсмена страны за самое большое количество банджи-прыжков.