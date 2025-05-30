Американский журналист и политолог Джон Вароли подвергся политическим репрессиям на родине из-за того, что поддерживает политику России в отношении ситуации на Донбассе.
После того, как он дал интервью Евгению Попову о том, что нельзя бомбить мирное население региона, американские СМИ обвинили его в шпионаже в пользу России.
«В газете The Washington Post вышла статья, где намекалось, что я русский агент. После публикации от меня отказались все. Мое пиар-агентство обанкротилось, потому что клиенты не хотели со мной работать. Долгое время я вообще не мог найти работу, мне помог друг», — рассказал он в интервью aif.ru.
После того, как в 2022 году Джон поддержал СВО, социальные службы США пытались отобрать у него сына Дэвида.
«В апреле 2022 года ко мне домой пришли сотрудники социальной службы. Они обвинили меня в том, что я пьяница, якобы бью детей, — возмутился Вароли. — Хотя мой сын высокий здоровый парень. Амбал, как говорят в России. Как я смог бы его бить? Полгода я находился под следствием, собирал документы. Доказал, что я не бью ребенка, и только тогда от меня отстали».
Американские власти, добавил Джон, действуют изощренными методами. Они не так часто сажают людей в тюрьму, и предпочитают уничтожать репутацию человека, которая так важна в США.