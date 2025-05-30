Американский журналист и политолог Джон Вароли поддерживает СВО

«В апреле 2022 года ко мне домой пришли сотрудники социальной службы. Они обвинили меня в том, что я пьяница, якобы бью детей, — возмутился Вароли. — Хотя мой сын высокий здоровый парень. Амбал, как говорят в России. Как я смог бы его бить? Полгода я находился под следствием, собирал документы. Доказал, что я не бью ребенка, и только тогда от меня отстали».