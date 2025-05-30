Стало известно, зачем армянский снайпер из ВСУ приехал в Россию

Как сообщало URA.RU ранее, Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Армении. В 2022 году он добровольно вступил в ряды ВСУ в качестве снайпера. Мужчина был ранен в зоне украино-российского конфликта, дезертировал и был задержан в аэропорту Домодедово при попытке въезда в РФ в октябре 2024 года. Он заключен под стражу.