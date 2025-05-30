Терапевт Лапа рассказала, как защититься от летней простуды

Россиянам, которые подозревают у себя наличие простуды, следует не злоупотреблять мороженым и холодной водой, а при сильной жажде пить воду комнатной температуры или горячий чай. Также в связи с нестабильной погодой им стоит серьезно отнестись к выбору одежды при выходе на улицу. Об этом заявила врач-терапевт Людмила Лапа.
Она также рекомендовала обратиться к врачу, поскольку только он сможет отличить простуду от аллергии.
— Многие стараются лечить простуду, а это аллергия. Поэтому всегда рекомендую обратиться к врачу и стараться не делать поспешных выводов, что можно все это вылечить, поскольку летним простудам еще подвержены аллергики, потому что на них идет атака всевозможных аллергенов, — отметила специалист.
Также она посоветовала соблюдать режим здорового питания и «не есть фрукты килограммами» в связи с началом летнего сезона, передает портал «Подмосковье сегодня».
Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, что летом употребление питьевой воды стоит увеличить на 0,5 литра в сутки. Она добавила, что для вкуса в воду можно добавить лимон, мяту или огурец. Кроме того, можно заварить сухофрукты или шиповник, но ягоды нельзя смешивать с кипятком, чтобы они сохранили свои полезные свойства.