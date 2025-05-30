Терапевт Лапа рассказала, как защититься от летней простуды

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, что летом употребление питьевой воды стоит увеличить на 0,5 литра в сутки. Она добавила, что для вкуса в воду можно добавить лимон, мяту или огурец. Кроме того, можно заварить сухофрукты или шиповник, но ягоды нельзя смешивать с кипятком, чтобы они сохранили свои полезные свойства.