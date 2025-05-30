«Единая Россия» отметила Международный день соседей на 4 тысячах площадок

«Всего один такой праздничный день или вечер в кругу соседей сильно мотивирует жителей в дальнейшем быть всегда на связи с соседями. И это позволяет результативно решать любые насущные жилищно-коммунальные вопросы дома. В этом году, уверен, ещё больше жителей присоединится к нашей акции, которая будет длиться в течение всего лета. И ещё больше домов будут обеспечены соответствующим порядком, благоустройством и уютом, поскольку именно добрососедство — основа безопасности и комфортной жизни, комфортной среды», — рассказал координатор партийного проекта «Школа ЖКХ», депутат Мосгордумы Александр Козлов.