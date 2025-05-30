«Единая Россия» отметила Международный день соседей на 4 тысячах площадок

«Единая Россия» масштабно отметила Международный день соседей: по инициативе партии праздник прошел на 4 тысячах площадок по всей стране. В акции, организованной в рамках партийного проекта «Школа ЖКХ», приняли участие сотни тысяч человек.
Этот праздник единороссы традиционно отмечают с 2014 года. В последнюю пятницу мая сторонники партии устраивают мероприятия, объединяющие живущих рядом людей и укрепляющие добрососедские отношения.
«Всего один такой праздничный день или вечер в кругу соседей сильно мотивирует жителей в дальнейшем быть всегда на связи с соседями. И это позволяет результативно решать любые насущные жилищно-коммунальные вопросы дома. В этом году, уверен, ещё больше жителей присоединится к нашей акции, которая будет длиться в течение всего лета. И ещё больше домов будут обеспечены соответствующим порядком, благоустройством и уютом, поскольку именно добрососедство — основа безопасности и комфортной жизни, комфортной среды», — рассказал координатор партийного проекта «Школа ЖКХ», депутат Мосгордумы Александр Козлов.
Он отметил, что когда соседи хорошо знают друг друга, это помогает им эффективнее отстаивать свои права в сфере ЖКХ.
Международный день соседей по всей стране отметили праздничными чаепитиями, субботниками, спортивными соревнованиями и угощением из полевой кухни. Участники акции собирались во дворах многоэтажек и жилищных комплексов, в общественных штабах партии, в парках и во Дворцах культуры.
В некоторых регионах в этот день прошли флешмобы, фестивали и концерты, встречи с руководителями сферы ЖКХ, семинары с управляющими и ресурсоснабжающими организациями. В нескольких городах во время акции поздравили и отметили сертификатами победителей «Диктанта ЖКХ».
Во многих регионах в этот день вспоминали участников специальной военной операции. Например, в подмосковных Люберцах во дворе одного из многоквартирных домов соседи мастерили поделки для военнослужащих. А в Москве на Тихвинской улице пригласили на чаепитие ветерана спецоперации.
Активисты из Ростова Великого провели между соседями конкурс по игре в бильярд и мастер-класс по японской технике вышивке «кинусайга». Жители Кургана организовали буккроссинг под девизом «Прочитал сам — передай соседу». В Великом Новгороде владельцы хвостатых питомцев проведут соревнования для собак всех пород «Добрые соседи — четвероногие друзья!». Во время состязаний собаки будут на время преодолевать полосу препятствий под руководством своих хозяев. А в Ставрополе по всему городу развесили баннеры с приглашением отпраздновать День соседей.
Партия «Единая Россия» запустила ежегодную Всероссийскую акцию «День соседей» 11 лет назад, чтобы восстановить традицию общения между жителями домов. Она проводится при поддержке Министерства строительства и ЖКХ России и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.
«В последнее время добрососедские отношения вдруг стали теряться, а с ними и комфорт в домах. Важно было не допустить такой плачевной ситуации, требовалось вдохнуть вторую жизнь в дома», — рассказали организаторы акции.