КС подтвердил право изымать машину после смерти осужденного за нетрезвую езду

Согласно информации службы, в КС обратилась жительница Абакана, чей супруг был осужден в мае 2023 года за пьяную езду. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Приговор вступил в силу в сентябре того же года, а через два месяца мужчина скончался.