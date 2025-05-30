Церемония вручения черных беретов прошла на плацу Центра подготовки кадров МВД

Иван Кубраков поздравил 69 бойцов из разных регионов страны, успешно прошедших сложные испытания. В числе обладателей черных беретов — четыре девушки. Министр выразил уверенность, что этот день останется в памяти участников навсегда и пожелал дальнейших успехов.