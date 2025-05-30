Церемония вручения черных беретов прошла на плацу Центра подготовки кадров МВД

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На плацу Центра подготовки кадров МВД прошла торжественная церемония вручения черных беретов — символа высочайшей самоотдачи, мужества и силы духа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МВД.
В мероприятии участвовали министр внутренних дел Иван Кубраков, заместитель министра Дмитрий Корзюк, руководитель Департамента охраны Александр Шепелев, начальники столичного ГУВД Михаил Гриб и УВД Минского облисполкома Андрей Любимов.
Иван Кубраков поздравил 69 бойцов из разных регионов страны, успешно прошедших сложные испытания. В числе обладателей черных беретов — четыре девушки. Министр выразил уверенность, что этот день останется в памяти участников навсегда и пожелал дальнейших успехов.
По сложившейся традиции заветные береты стражи порядка получили из рук главы ведомства.
На церемонии присутствовали воспитанники ВПК «Орлята. Наследники Победы». Вместе со старшими товарищами они прошли торжественным маршем. -0-