Американский рэпер Tyga прилетел в Москву

Как писал сайт KP.RU, 23 мая организатор концерта, директор по развитию Simba Production Алена Лунина рассказала, как идет подготовка к шоу мировой знаменитости. Tyga понимает, что у него здесь много поклонников и давно хотел выступить в Москве. Было найдено подходящее «окно» и сделано все, чтобы организовать его визит в лучшие сроки, отметила она. По ее словам, рэпер оказался очень комфортным артистом с точки зрения организации. У него нет завышенных требований — все довольно скромно и разумно.