Американский рэпер Tyga прилетел в Москву

Американский рэп-исполнитель Tyga (настоящее имя Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон) приехал в Москву, в субботу, 31 мая, у него запланирован концерт на одной из столичных концертных площадок. Об этом сообщила телекомпания Рен-ТВ в своем Telegram-канале.
«Американский рэпер Tyga прибыл в Москву. Завтра он отыграет концерт на “ЦСКА Арене”, — говорится в публикации.
На опубликованных кадрах музыкант выходит из здания аэропорта и сразу же садится на заднее сиденье припаркованного напротив дверей черного внедорожника. Позади артиста идет охрана.
По данным телеканала, Tyga прилетел в Россию на частном самолете в воздушную гавань Внуково. Его встретили на больших внедорожниках и с охранниками.
Как писал сайт KP.RU, 23 мая организатор концерта, директор по развитию Simba Production Алена Лунина рассказала, как идет подготовка к шоу мировой знаменитости. Tyga понимает, что у него здесь много поклонников и давно хотел выступить в Москве. Было найдено подходящее «окно» и сделано все, чтобы организовать его визит в лучшие сроки, отметила она. По ее словам, рэпер оказался очень комфортным артистом с точки зрения организации. У него нет завышенных требований — все довольно скромно и разумно.