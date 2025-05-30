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Радиостанция «Судного дня» передала перед выходными два новых шифра

УВБ-76 несколько дней назад передавала закодированные сообщения из трех странных слов.

Источник: Аргументы и факты

В пятницу, 30 мая, радиостанция «Судного дня» УВБ-76 транслировала новые закодированные сообщения. Информацию об этом распространил Telegram-канал «УВБ-76 логи».

В 13:03 по московскому времени в эфире прозвучало слово «лучоторг», а в 19:16 — «копна».

Остается неясным, могут ли эти слова быть связаны с какими-либо событиями, или они были сгенерированы случайно.

Напомним, 26 мая, УВБ-76 уже передавала закодированные сообщения из трех слов: «арыкорифт», «вюртемберг» и «безмотивный».

Особую известность получили прозвучавшие в эфире слова «беззлобие» и «хрюкостяг», которые УВБ-76 передала 22 мая. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев позже упомянул «хрюкостяг» в одном из своих постов про Украину.