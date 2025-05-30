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Зеленский купил на фестивале в Киеве книгу «Убить тирана» о судьбах диктаторов

Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей женой Еленой посетил книжный фестиваль, проводимый в Киеве. Там он приобрел книгу, в которой рассказывается о судьбах мировых диктаторов «Убить тирана».

Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей женой Еленой посетил книжный фестиваль, проводимый в Киеве. Там он приобрел книгу, в которой рассказывается о судьбах мировых диктаторов «Убить тирана».

В этой книге описывается, как убивали диктаторов с античных времен и до наших дней, — приводит информацию от украинских изданий портал Ura.ru.

Всего Владимир и Елена Зеленские пробыли на фестивале около часа. За это время они успели изучить новинки украинских и зарубежных издательств, пообщаться с гостями и сотрудниками мероприятия. Кроме того, украинский президент купил еще несколько изданий для личной библиотеки.

Тем временем Зеленский и сам стал появляться на страницах книг. Учебники для 11-х классов с описанием «заслуг» президента Украины стали выдавать в украинских школах. Причем эти книги были одобрены и рекомендованы Министерством образования и науки страны. Однако упоминаний коррупционных скандалов, в которых оказывался украинский лидер, в книге нет.

А в начале января Зеленский заявил, что «творит чудеса»: после того как он навестил обездвиженного солдата, тот якобы встал на ноги и обрел способность ходить.