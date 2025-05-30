Тем временем Зеленский и сам стал появляться на страницах книг. Учебники для 11-х классов с описанием «заслуг» президента Украины стали выдавать в украинских школах. Причем эти книги были одобрены и рекомендованы Министерством образования и науки страны. Однако упоминаний коррупционных скандалов, в которых оказывался украинский лидер, в книге нет.