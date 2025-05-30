Эксперт Разуваев раскрыл, что ждет «Вкусно — и точка» при возвращении McDonald’s

Экономист, член экспертного совета при комитете Госдумы по финансовому рынку Станислав Паулаускас выразил мнение, что McDonald’s придется заплатить за возвращение в Россию около 300−500 миллиардов рублей. По его словам, стоимость сети «Вкусно — и точка» можно оценить в 270−500 миллиардов рублей, исходя из ее выручки за прошлый год, которая составила 187,4 миллиарда рублей, и чистой прибыли в размере почти 17 миллиардов рублей.