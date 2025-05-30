Эксперт Разуваев раскрыл, что ждет «Вкусно — и точка» при возвращении McDonald’s

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» потеряет 75 процентов выручки, в случае если McDonald’s вернется на российский рынок и начнет работать с нуля. Об этом в пятницу, 30 мая, сообщил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.
— Наша страна приносила корпорации McDonald’s 10 процентов, а то и выше от общего объема консолидированной чистой прибыли. Это много. Поэтому вопрос о возвращении McDonald’s в Россию может рассматриваться очень серьезно, — отметил аналитик.
Он добавил, что на фоне McDonald’s, закусочной американского формата, «Вкусно — и точка» выглядит «несколько вторично». Разуваев допустил, что российские власти будут не против возвращения McDonald’s, если корпорация заплатит за «входной билет», передает портал «Ридус».
Экономист, член экспертного совета при комитете Госдумы по финансовому рынку Станислав Паулаускас выразил мнение, что McDonald’s придется заплатить за возвращение в Россию около 300−500 миллиардов рублей. По его словам, стоимость сети «Вкусно — и точка» можно оценить в 270−500 миллиардов рублей, исходя из ее выручки за прошлый год, которая составила 187,4 миллиарда рублей, и чистой прибыли в размере почти 17 миллиардов рублей.