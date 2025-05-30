Опубликованы снимки 90-летней Софи Лорен из семейного архива: друзья актрисы в бешенстве

«Это были фотографии, которые мы сделали для себя, для семьи, а не для публикации. Мы с Софией уже давно дружим. Мы часто видимся — два-три раза в год. Мы никогда не делали снимки, чтобы распространить их. Для меня это предательство, я чувствую отвращение», — заявил Бано в интервью итальянскому изданию.