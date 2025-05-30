Опубликованы снимки 90-летней Софи Лорен из семейного архива: друзья актрисы в бешенстве

В Сети появились фотографии 90-летней актрисы Софи Лорен и певца Аль Бано. Об этом пишет издание L'Unione Sarda.
Отмечается, что друзья актрисы, включая Бано, после публикации находятся в бешенстве. Они испытывают отвращение и отчаяние. Оказалось, что кадры, всплывшие в Сети, не предназначались для чужих глаз.
«Это были фотографии, которые мы сделали для себя, для семьи, а не для публикации. Мы с Софией уже давно дружим. Мы часто видимся — два-три раза в год. Мы никогда не делали снимки, чтобы распространить их. Для меня это предательство, я чувствую отвращение», — заявил Бано в интервью итальянскому изданию.
Опубликовал фото швейцарский коллекционер автомобилей Даниэль Изели — он же позирует на снимках вместе с знаменитостями.
Оказалось, что кадры, всплывшие в Сети, не предназначались для чужих глаз Соцсети.
Софи Лорен — одна из самых красивых итальянских актрис. На нее мечтали быть похожи миллионы девушек. Но даже в возрасте она сохранила природное обаяние и блеск в глазах. Несмотря на это, актриса сейчас ведет закрытый образ жизни и не появляется на светских мероприятиях.
Ранее KP.RU рассказал о способе похудения, которым пользовалась сама Софи Лорен. Ее методу можно доверять, ведь даже в 90 лет она сохранила великолепную фигуру.