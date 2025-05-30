Вода и песок Крыма соответствуют нормам

Курортный сезон на Черноморском побережье официально открыт. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вода и песок в Крыму и Севастополе полностью соответствуют санитарным нормам и безопасны для отдыхающих. Об этом сообщили наши коллеги из КП-Крым.