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Вода и песок Крыма соответствуют нормам

Курортный сезон стартует: Роспотребнадзор дал «зеленый свет» крымским пляжам.

Источник: Комсомольская правда

Курортный сезон на Черноморском побережье официально открыт. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вода и песок в Крыму и Севастополе полностью соответствуют санитарным нормам и безопасны для отдыхающих. Об этом сообщили наши коллеги из КП-Крым.

На всех территориях, кроме Анапы и Темрюкского района, купальный сезон начинается в штатном режиме. Пробы воды, песка и воздуха не выявили отклонений. Единственные ограничения действуют в Анапе и Темрюкском районе из-за последствий разлива нефтепродуктов. Мониторинг качества среды продолжается, включая контроль за рыбой и морепродуктами.

Таким образом, туристы могут спокойно планировать отдых на черноморских курортах. Напомним, что в Севастополе к сезону подготовили 26 пляжей с обновлённой инфраструктурой и видеонаблюдением.

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