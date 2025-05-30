«Действуeт подобно человеку»: четвероногий робот научился играть с людьми в бадминтон

Ученые из Высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) представили своего нового четвероногого робота ANYmal-D, обученного игре в бадминтон с людьми, способного поддерживать серии ударов до десяти раз. Эта разработка знаменует собой важный прогресс в робототехнике и в области взаимодействия людей и машин.