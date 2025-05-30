«Действуeт подобно человеку»: четвероногий робот научился играть с людьми в бадминтон

Ученые из Высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) представили своего нового четвероногого робота ANYmal-D, обученного игре в бадминтон с людьми, способного поддерживать серии ударов до десяти раз. Эта разработка знаменует собой важный прогресс в робототехнике и в области взаимодействия людей и машин.
ANYmal-D использует стереоскопическую камеру для анализа обстановки на корте и для прогнозирования траектории полета волана. Робот оснащен манипулятором, к которому прикреплена ракетка, обеспечивающая точность ударов. Примененный алгоритм был разработан с помощью метода обучения с подкреплением, позволяя роботу прогнозировать траекторию волана и адаптироваться к его движению на игровом поле.
Четырехногая конструкция наделяет робота превосходной устойчивостью и маневренностью по сравнению с двуногими аналогами. ANYmal-D способен быстро перемещаться по игровому полю, наклонять корпус для улучшения обзора и аккуратно рассчитывать силу и угол удара, что крайне важно в бадминтоне.
Главной особенностью является алгоритм, который сравнивает получаемые визуальные данные с информацией из базы данных обучения, что позволяет роботу приспосабливаться к непредсказуемой динамике реальной игры и действовать подобно человеку.
Испытания показали, что ANYmal-D эффективно взаимодействует с людьми, демонстрируя оперативную реакцию, точное позиционирование и устойчивость в движении. Эта работа открывает новые возможности для применения робототехники в спорте и других областях.