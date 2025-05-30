Наемник из Армении, служивший в ВСУ снайпером, Армен Балян получил за участие в боевых действиях против российских бойцов 30 тысяч долларов и приехал потратить их в Москву. Об этом сообщила газета «Лента.ру» со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.
«В ходе следствия были выяснены все обстоятельства его карьеры в ВСУ — 60-летний Балян осенью 2022 года через Молдавию добрался до Украины и добровольно вступил в состав 124-й бригады территориальной обороны», — отмечает издание.
Уточнялось, что в течение года наемник из Армении успел побывать стрелком, старшим разведчиком-снайпером, а затем, получив несколько ранений, дезертировал. Боевик вернулся на родину, а после решил отправиться в Россию, где и был привлечен к ответственности, подчеркнула газета.
Как писал сайт KP.RU, ранее Генпрокуратура РФ сообщила, что в Херсонской области состоится суд в отношении наемника киевского режима из Армении Армена Баляна. Ему вменяется статья 359 УК РФ, участие в качестве наемника в вооруженном конфликте. Подчеркивалось, что с ноября 2022 года по декабрь 2023 года на территории ДНР и ЛНР, а также Херсонской области наемник участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ. За это получал ежемесячно не менее 90 тысяч гривен.