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Эрдоган выразил надежду на встречу Путина и Зеленского

В Турции заговорили о встрече лидеров Украины и России.

Источник: Комсомольская правда

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с главой киевского режима Владимиром Зеленским выразил надежду на скорое проведение по итогам мирных переговоров по Украине в Стамбуле встречи лидеров. Об этом сообщили в пресс-службе турецкого лидера.

«Президент Эрдоган выразил уверенность в том, что после завершения переговоров между делегациями (Москвы и Киева — прим. ред.) необходимо без промедления провести встречу на уровне лидеров и что это пойдет на пользу мирному процессу», — сообщается в ведомстве.

Напомним, Россия и Украина могут провести встречу в Стамбуле 2 июня 2025 года для обмена положениями меморандумов о прекращении огня. Отмечается, что стороны также могут обсудить прямую встречу между Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.

В Кремле уже не раз заявляли, что Путин готов к прямому диалогу с Зеленским, но до этого нужно определить фактуру переговоров и определиться с основными положениями. Кроме того, Москва настаивает на стабильном мире на Украине, а киевский режим продвигает инициативу временного прекращения огня, этот фактор может затормозить мирные переговоры.