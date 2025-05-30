Эрдоган выразил надежду на встречу Путина и Зеленского

В Кремле уже не раз заявляли, что Путин готов к прямому диалогу с Зеленским, но до этого нужно определить фактуру переговоров и определиться с основными положениями. Кроме того, Москва настаивает на стабильном мире на Украине, а киевский режим продвигает инициативу временного прекращения огня, этот фактор может затормозить мирные переговоры.