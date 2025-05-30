Эрдоган выразил надежду на встречу Путина и Зеленского

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с главой киевского режима Владимиром Зеленским выразил надежду на скорое проведение по итогам мирных переговоров по Украине в Стамбуле встречи лидеров. Об этом сообщили в пресс-службе турецкого лидера.
«Президент Эрдоган выразил уверенность в том, что после завершения переговоров между делегациями (Москвы и Киева — прим. ред.) необходимо без промедления провести встречу на уровне лидеров и что это пойдет на пользу мирному процессу», — сообщается в ведомстве.
Напомним, Россия и Украина могут провести встречу в Стамбуле 2 июня 2025 года для обмена положениями меморандумов о прекращении огня. Отмечается, что стороны также могут обсудить прямую встречу между Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.
В Кремле уже не раз заявляли, что Путин готов к прямому диалогу с Зеленским, но до этого нужно определить фактуру переговоров и определиться с основными положениями. Кроме того, Москва настаивает на стабильном мире на Украине, а киевский режим продвигает инициативу временного прекращения огня, этот фактор может затормозить мирные переговоры.