Два новых шифра прозвучали в эфире «радиостанции Судного дня»

24 мая заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал Евросоюз за молчание в связи с атаками беспилотников Вооруженных сил Украины на российские регионы. Кроме того, он упомянул радиостанцию УВБ-76 и ее недавний сигнал. В частности, 22 мая в радиоэфире прозвучало слово «беззлобие». Позднее, примерно через час после первого сообщения, поступило второе — «хрюкостяг».