Два новых шифра прозвучали в эфире «радиостанции Судного дня»

В эфире «радиостанции Судного дня» УВБ-76 в четверг, 29 мая, прозвучали два новых сообщения: «лучоторг» и «копна».
— НЖТИ 52661 ЛУЧОТОРГ 9114 0297… НЖТИ 91004 КОПНА 5554 1730, — передает Telegram-канал «УВБ-76 логи».
Первое сообщение было передано в 13:03, а второе — в 19:16.
В прошлый раз «радиостанция Судного дня» передала новые сообщения: «скирд», «вюртемберг», «арыкорифт» и «безмотивный». Эти сигналы поступали 27 мая через каждые полтора часа.
24 мая заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал Евросоюз за молчание в связи с атаками беспилотников Вооруженных сил Украины на российские регионы. Кроме того, он упомянул радиостанцию УВБ-76 и ее недавний сигнал. В частности, 22 мая в радиоэфире прозвучало слово «беззлобие». Позднее, примерно через час после первого сообщения, поступило второе — «хрюкостяг».
19 мая УВБ-76 вышла в эфир, в котором прозвучали слова «двинский», «целостат», «биржевик», «швеллер», «верхожом», «стечение», «пукосмак», «наложенье», «бродолай» и «шпикомопс». «Вечерняя Москва» рассказала о самых известных теориях заговора, связанных с «радиостанцией Судного дня».