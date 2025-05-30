Российские хоккеистки побили мировой рекорд, забросив буллит с 63-го броска

Вечером 30 мая также стало известно, что Валентина Бородина из города Алейска Алтайского края в 70 лет установила мировой рекорд в своей весовой и возрастной категории по жиму лежа, отжав от груди штангу весом 67,5 килограмма. Пенсионерка начала ставить рекорды шесть лет назад. Тогда в тренажерном зале тренер по пауэрлифтингу предложил жительнице Алейска сдать норматив кандидата в мастера по жиму штанги лежа. Позднее женщине удалось получить этот титул.