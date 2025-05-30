Российские хоккеистки побили мировой рекорд, забросив буллит с 63-го броска

Российские хоккеистки побили мировой рекорд, сыграв серию буллитов из 63-х бросков. Это произошло во время финала любительского турнира в Подмосковье между домодедовским «Авангардом» и питерским GT. О необычном результате рассказали в пресс-службе областного Министерства спорта.
— На женском любительском межрегиональном турнире «Второе дыхание» случился самый долгий буллитный марафон: 62 попытки! Это абсолютный рекорд России, перебивший даже мировой женский рекорд в 54 броска на чемпионате Швеции в январе 2016 года, где «Мемминген» обыграл «Бергкамен», — говорится в Telegram-канале министерства.
По итогам серии, голевым оказался бросок «Авангарда». Матч завершился со счетом 2:1, команда завоевала серебряные медали.
Вечером 30 мая также стало известно, что Валентина Бородина из города Алейска Алтайского края в 70 лет установила мировой рекорд в своей весовой и возрастной категории по жиму лежа, отжав от груди штангу весом 67,5 килограмма. Пенсионерка начала ставить рекорды шесть лет назад. Тогда в тренажерном зале тренер по пауэрлифтингу предложил жительнице Алейска сдать норматив кандидата в мастера по жиму штанги лежа. Позднее женщине удалось получить этот титул.
Постоянно продолжается борьба и за необычные рекорды. Так, в апреле костромской парикмахер Антон С. установил мировой рекорд после 52-часового марафона стрижек. За это время он обслужил 60 клиентов.