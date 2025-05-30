Теннисист Рублев вышел в четвертый круг Roland Garros

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертый круг чемпионата Roland Garros, который проходит в Париже, пишет ТАСС.
В третьем круге Андрей Рублев должен был сыграть с 14-й ракеткой мира Артюром Фисом. Однако Артюр Фис объявил о снятии со соревнований после консультации с врачом. В четвертом круге Андрей Рублев будет играть с победителем встречи между итальянцем Янником Синнером и представителем Чехии Иржи Легечкой.
Андрею Рублеву 27 лет. Он занимает 15-ю позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В 2021 году спортсмен в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте. Кроме того, в составе команды РФ он выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.
Ранее сообщалось, что теннисистка Диана Шнайдер обошла в рейтинге Женской теннисной ассоциации Дарью Касаткину, которая теперь выступает за Австралию.