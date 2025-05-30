Теннисист Рублев вышел в четвертый круг Roland Garros

В третьем круге Андрей Рублев должен был сыграть с 14-й ракеткой мира Артюром Фисом. Однако Артюр Фис объявил о снятии со соревнований после консультации с врачом. В четвертом круге Андрей Рублев будет играть с победителем встречи между итальянцем Янником Синнером и представителем Чехии Иржи Легечкой.