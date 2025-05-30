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Теннисист Рублев вышел в четвертый круг Roland Garros

В четвертом круге Андрей Рублев будет играть с победителем встречи между Янником Синнером и Иржи Легечкой.

Источник: Аргументы и факты

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертый круг чемпионата Roland Garros, который проходит в Париже, пишет ТАСС.

В третьем круге Андрей Рублев должен был сыграть с 14-й ракеткой мира Артюром Фисом. Однако Артюр Фис объявил о снятии со соревнований после консультации с врачом. В четвертом круге Андрей Рублев будет играть с победителем встречи между итальянцем Янником Синнером и представителем Чехии Иржи Легечкой.

Андрею Рублеву 27 лет. Он занимает 15-ю позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В 2021 году спортсмен в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте. Кроме того, в составе команды РФ он выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Ранее сообщалось, что теннисистка Диана Шнайдер обошла в рейтинге Женской теннисной ассоциации Дарью Касаткину, которая теперь выступает за Австралию.