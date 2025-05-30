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Вице-премьер Петкевич рассказала, почему сдавала в школе один экзамен, а не четыре

Вице-премьер Петкевич сказала, почему сдавала в школе один экзамен, а не четыре.

Источник: Комсомольская правда

Вице-премьер Наталья Петкевич, председатель Государственной комиссии по контролю за проведением вступительной кампании в 2025 году, рассказала в эфире телеканала «Беларусь 1», почему сдавала в школе один экзамен, а не четыре.

Петкевич напомнила, что сегодня белорусские абитуриенты сдают два централизованных экзамена, а также один предмет в рамках централизованного тестирования. Кроме того, в ряде вузов может быть внутреннее вступительное испытание.

— По большому счету максимально — это четыре испытания. Это не восемь, не десять, когда сдавать большое количество экзаменов сначала в среднем учебном заведении, общеобразовательной школе, затем сдавать еще большое количество экзаменов в высшем или среднем специальном учебном заведении, — заметила вице-премьер.

Кроме того, Наталья Петкевич вспомнила свои школьные годы:

— Я, например, училась, когда у нас было какое-то безумное количество выпускных экзаменов в школе. У меня была золотая медаль, я сдавала один только экзамен. А ребята сдавали четыре.

Тем временем Минобразования заявило, что провело работу над ошибками по экзаменам в Беларуси, а министр Андрей Иванец сказал, как проверяют ЦЭ в Беларуси. А президент Беларуси Александр Лукашенко назвал главный элемент вступительной кампании.

Еще глава Нацбанка Роман Головченко сообщил, что Беларусь не будет ограничивать прием или продажу долларов США старого образца, а также объяснил на конкретном примере, можно ли заработать на долларах в Беларуси в 2025 году.