Вице-премьер Петкевич рассказала, почему сдавала в школе один экзамен, а не четыре

— По большому счету максимально — это четыре испытания. Это не восемь, не десять, когда сдавать большое количество экзаменов сначала в среднем учебном заведении, общеобразовательной школе, затем сдавать еще большое количество экзаменов в высшем или среднем специальном учебном заведении, — заметила вице-премьер.