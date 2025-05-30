Названы самые прибыльные и убыточные футбольные клубы России

Футбольный клуб «Краснодар» второй год подряд возглавляет рейтинг самых прибыльных команд России по данным отчета Российского футбольного союза. Финансовые показатели клуба за 2024 год превысили 13 миллиардов рублей до налогообложения. Кроме того, «Краснодар» получил чистую прибыль в размере 770 миллионов рублей благодаря трансферным операциям.