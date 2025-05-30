Названы самые прибыльные и убыточные футбольные клубы России

Футбольный клуб «Краснодар» второй год подряд возглавляет рейтинг самых прибыльных команд России по данным отчета Российского футбольного союза. Финансовые показатели клуба за 2024 год превысили 13 миллиардов рублей до налогообложения. Кроме того, «Краснодар» получил чистую прибыль в размере 770 миллионов рублей благодаря трансферным операциям.
Операционные доходы чемпиона России составили 16,25 миллиарда рублей при расходах в 7,3 миллиарда. Клуб также оказался лидером по инвестициям в молодежный футбол, направив на его развитие 1,44 миллиарда рублей.
Ранее в Госдуме высказались по вопросу возвращения пива на стадионы.