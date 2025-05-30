Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы самые прибыльные и убыточные футбольные клубы России

Футбольный клуб «Краснодар» второй год подряд возглавляет рейтинг самых прибыльных команд России по данным отчета Российского футбольного союза.

Футбольный клуб «Краснодар» второй год подряд возглавляет рейтинг самых прибыльных команд России по данным отчета Российского футбольного союза. Финансовые показатели клуба за 2024 год превысили 13 миллиардов рублей до налогообложения. Кроме того, «Краснодар» получил чистую прибыль в размере 770 миллионов рублей благодаря трансферным операциям.

Операционные доходы чемпиона России составили 16,25 миллиарда рублей при расходах в 7,3 миллиарда. Клуб также оказался лидером по инвестициям в молодежный футбол, направив на его развитие 1,44 миллиарда рублей.

Самый большой убыток по итогам сезона показал московский «Спартак» — минус 2,6 миллиарда рублей. В тройку наименее успешных в финансовом плане клубов также вошли «Локомотив» с убытком 1,076 миллиарда рублей и подмосковные «Химки», потерявшие 587,86 миллиона рублей.

Ранее в Госдуме высказались по вопросу возвращения пива на стадионы.