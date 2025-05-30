«Это даже и не корочка». Вице-премьер Петкевич назвала вузы, куда нормальный человек не пойдет поступать

Вице-премьер Наталья Петкевич высказалась о заявлениях в СМИ оппонентов о высшем образовании в Беларуси. Также недавно назначенная заместитель премьер-министра назвала вузы, куда нормальный человек не пойдет поступать. Об этом Петкевич, которая также является председателем Государственной комиссии по контролю за проведением вступительной кампании в 2025 году, заявила в эфире телеканала «Беларусь 1».
Так, о словах из находящихся в Польше и Литве СМИ оппонентов властей республики про то, что государство якобы не заинтересовано в получении белорусами высшего образования, Петкевич высказалась так:
— Эти все высказывания или сравнения, или когда, может быть, приводят какие-то другие вузы. Ну, я вам скажу, в те вузы нормальный человек не пойдет, потому что это не образование, это даже и не корочка, потому что оно не котируется.
Также вице-премьер обозначила в чем заключается заинтересованность вузов во время вступительной кампании:
— Любое уважающее себя во всем мире учебное заведение, высшее или среднее специальное, — это испытание экзаменационное, потому что когда учебное заведение имеет какой-то престиж, имеет какой-то статус, оно заинтересовано в том, чтобы туда приходили студенты с большой буквы, которые имеют и определенные знания, и желание там учиться.
Главное, по словам вице-премьера, что в Беларуси создана прозрачная система, где нет субъективизма, «договорянков» и прочих подобных явлений. А особые условия для тех же победителей олимпиад, по словам Петкевич, доказательство того, что страна нуждается в каждом своем гражданине.
Также Наталья Петкевич рассказала, почему сдавала в школе один экзамен, а не четыре.
Тем временем Минобразования заявило, что провело работу над ошибками по экзаменам в Беларуси, а министр Андрей Иванец сказал, как проверяют ЦЭ в Беларуси. А президент Беларуси Александр Лукашенко назвал главный элемент вступительной кампании.
Еще глава Нацбанка Роман Головченко сообщил, что Беларусь не будет ограничивать прием или продажу долларов США старого образца, а также объяснил на конкретном примере, можно ли заработать на долларах в Беларуси в 2025 году.