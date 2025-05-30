Элитная бригада ВСУ несет потери на сумском участке

Элитная штурмовая бригада Вооружённых сил Украины несёт потери на сумском направлении, сообщает ТАСС.
Как рассказала агентству источник в силовых структурах РФ, речь идёт о третьей отдельной штурмовой бригаде, сформированной на базе батальона «Азов»*.
«Выявили в соцсетях несколько некрологов об уничтоженных на сумском направлении военных из элитной 3-й отдельной штурмовой бригады, сформированной на базе нацбата “Азов”. Скорее всего, речь идёт о прикомандировании к другим подразделениям ВСУ военнослужащих 3-й ОШБР, а не о полноценном участии её подразделений», — сказал источник.
Ранее сообщалось, что Зеленский досрочно завершил визит в ФРГ из-за наступления ВС РФ в Сумской области.
Также стало известно, что жителей Сумской области призвали к эвакуации из-за продвижения ВС РФ.
* Террористическая организация, запрещённая на территории РФ.