Элитная бригада ВСУ несет потери на сумском участке

«Выявили в соцсетях несколько некрологов об уничтоженных на сумском направлении военных из элитной 3-й отдельной штурмовой бригады, сформированной на базе нацбата “Азов”. Скорее всего, речь идёт о прикомандировании к другим подразделениям ВСУ военнослужащих 3-й ОШБР, а не о полноценном участии её подразделений», — сказал источник.