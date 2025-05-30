МФТИ: серебристые облака могут появляться благодаря водороду или метану

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Серебристые облака, которые как будто светятся изнутри, возможно, возникают благодаря восходящим потокам воздуха на высотах в 25−30 км, а возможно, и благодаря атомам водорода, летящим к Земле от Солнца, или даже благодаря молекулам метана, сообщили в пресс-службе Московского физико-технического института (МФТИ). С кратким анализом различных гипотез выступила заведующая лабораторией динамики климата МФТИ Ольга Золина, которую цитирует пресс-служба.
«Серебристые облака — это самые высокие облака на нашей планете. Они появляются каждый год на высоте 80−85 км в районе мезопаузы — слое атмосферы, разделяющем мезосферу и термосферу. Также они называются полярными мезосферными облаками. Природа серебристых облаков полностью не изучена», — отметила физик.
Считается, что серебристые облака, которые видит человек, представляют собой край обширного поля полярных мезосферных облаков, видных из космоса. Отличительная особенность мезосферных облаков состоит в том, что на фоне зари они выглядят светлыми, в отличие от темных тропосферных облаков. Серебристые облака легко отличить от перистых облаков по яркому белому свету. Впервые серебристые облака наблюдались в 1885 году после извержения вулкана Кракатау.
Как пояснила Золина, серебристые облака состоят из кристаллов льда очень маленького размера, которые могут образовываться на микрочастицах космической пыли диаметром примерно 0,3 микрометра. Для образования серебристых облаков температура должна понизиться до минус 120 градусов Цельсия. Эти облака видны только при освещении Солнцем снизу при его высоте 6−16 градусов под горизонтом. Поэтому их можно видеть только вечером и утром в средних широтах. Они редко встречаются на широтах ниже 45 и выше 75 градусов.
«Для образования облаков необходимо присутствие в атмосфере водяного пара и так называемых ядер конденсации, на которых частички водяного пара могли бы осаждаться. Но на таких высотах водяного пара практически уже нет, так как его источник — это поверхность Земли, с которой происходит испарение. Причина появления достаточного количества водяного пара для образования облаков на этих высотах до сих пор не ясна», — отметила Золина.
Водород или, может быть, метан?
Существует несколько гипотез, откуда может появиться водяной пар на этих высотах. По одной из них, в средних широтах в летнее время года на высотах 25−30 км образуются восходящие потоки воздуха, переносящие водяной пар в область мезопаузы, где пар вымерзает и образует серебристые облака. Установлен факт повышения влажности в те сезоны, над теми широтами и на том уровне, где образуются серебристые облака.
«По другой гипотезе, получившей название “солнечный дождь”, водяной пар на этих высотах образуется при взаимодействии атомов водорода, летящих к Земле от Солнца, с атомами кислорода верхних слоев земной атмосферы. Однако эта гипотеза не объясняет увеличение в мезопаузе влажности, необходимой для образования серебристых облаков. Существует также гипотеза о попадании водяного пара в верхнюю мезосферу с мини-кометами», — рассказала Золина.
Вопрос о природе частиц, служащих ядрами конденсации для образования серебристых облаков, остается непроясненным. В настоящее время отдается предпочтение гипотезе о космическом происхождении ядер конденсации, отметила ученая. Она напомнила и о гипотезе, по которой образование серебристых облаков связано с высокой концентрацией метана, который может подниматься до высоты 80 км, где он, взаимодействуя с метеорной пылью, превращается в кристаллы льда.
Как сообщили ранее ТАСС в пресс-службе Московского планетария, наилучшими для наблюдения серебристых облаков станут последние дни июня, в целом же, они могут появляться в течение всего летнего периода.