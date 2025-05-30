МФТИ: серебристые облака могут появляться благодаря водороду или метану

Существует несколько гипотез, откуда может появиться водяной пар на этих высотах. По одной из них, в средних широтах в летнее время года на высотах 25−30 км образуются восходящие потоки воздуха, переносящие водяной пар в область мезопаузы, где пар вымерзает и образует серебристые облака. Установлен факт повышения влажности в те сезоны, над теми широтами и на том уровне, где образуются серебристые облака.