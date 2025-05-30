«Не был где-то рядом с Францией»: Маск и Латник пошутили о пощечине Макрону

Бывший председатель департамента по повышению эффективности работы правительства США Илон Маск появился перед публикой с синяком под глазом. В Белом доме начали гадать, кто мог ударить бизнесмена. На соответствующий вопрос журналистов Илон Маск не без юмора ответил, что «не был где-то рядом с Францией», намекая на отхваченную французским лидером Эмманюэлем Макроном пощечину.