«Не был где-то рядом с Францией»: Маск и Латник пошутили о пощечине Макрону

Бывший председатель департамента по повышению эффективности работы правительства США Илон Маск появился перед публикой с синяком под глазом. В Белом доме начали гадать, кто мог ударить бизнесмена. На соответствующий вопрос журналистов Илон Маск не без юмора ответил, что «не был где-то рядом с Францией», намекая на отхваченную французским лидером Эмманюэлем Макроном пощечину.
В Белом доме также присутствовал министр торговли США Говард Латник. Он дополнил шутку Илона Маска, упомянув причастность к инциденту первой леди Франции. Однако, как оказалось, американский бизнесмен получил синяк совсем при других обстоятельствах.
«Я сказал сыну: “Давай, ударь меня по лицу”. И он ударил. В тот момент я практически ничего не почувствовал, а потом, похоже, появился синяк», — поделился Илон Маск с журналистами.
Напомним, американский миллиардер ушел с поста главы DOGE. Однако Илон Маск всё ещё остается советником президента США Дональда Трампа.