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В Бахчисарайском парке миниатюр в Крыму бэби-бум редких животных и птиц

В Бахчисарайском парке миниатюр в Крыму произошёл бэби-бум. Новое потомство появилось у млекопитающих и птиц, включая редкие и охраняемые виды. Об этом сообщили в Telegram-канале «Архипелаг развлечений Крыма».

Источник: Life.ru

Пополнение в зооуголке. Видео © Telegram / Архипелаг развлечений Крыма.

В числе новорождённых — два лемура, кенгурёнок, японская макака, амазонская пака, пара ушастых сов и птенец белоголового сипа. Последний вид включён в Красную книгу, а размножение его в неволе происходит нечасто.

А ранее в Московском зоопарке появился на свет детёныш эластичной черепахи, занесённой в Красную книгу. Вес новорождённого был всего 18 граммов. Пол малыша станет известен только через 12 месяцев, когда можно будет определить его по длине хвоста.