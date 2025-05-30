В Бахчисарайском парке миниатюр в Крыму бэби-бум редких животных и птиц

Пополнение в зооуголке. Видео © Telegram / Архипелаг развлечений Крыма.
В числе новорождённых — два лемура, кенгурёнок, японская макака, амазонская пака, пара ушастых сов и птенец белоголового сипа. Последний вид включён в Красную книгу, а размножение его в неволе происходит нечасто.
А ранее в Московском зоопарке появился на свет детёныш эластичной черепахи, занесённой в Красную книгу. Вес новорождённого был всего 18 граммов. Пол малыша станет известен только через 12 месяцев, когда можно будет определить его по длине хвоста.