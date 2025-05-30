От отека до некроза: почему борщевик опасен, даже если его не трогать

Доктор уточнила, что особенно уязвимы к отравлению дети и люди с чувствительной кожей. Особенность токсичности растения в том, что в первые часы человек может не ощущать дискомфорта, а симптомы отравления могут проявиться в течение 1−3 дней после контакта.