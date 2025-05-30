От отека до некроза: почему борщевик опасен, даже если его не трогать

Борщевик — одно из самых опасных растений в России, встреча с ним может вызвать серьезные последствия для здоровья человека. Об этом предупредила в беседе с изданием aif.ru доцент кафедры госпитальной педиатрии, кандидат медицинских наук Александра Боткина.
— Сок борщевика содержит вещества, приводящие к воспалению, образованию волдырей, некрозу тканей. Наибольшая концентрация содержится в листьях и плодах растения, а в период цветения дополнительно усиливается за счет выделения токсичных летучих соединений в воздух. Это может вызывать реакции со стороны дыхательных путей — от отека до асфиксии, — пояснила медик.
Доктор уточнила, что особенно уязвимы к отравлению дети и люди с чувствительной кожей. Особенность токсичности растения в том, что в первые часы человек может не ощущать дискомфорта, а симптомы отравления могут проявиться в течение 1−3 дней после контакта.
Ранее «Москва 24» сообщила, что за не уничтожение борщевика владельцев дач могут оштрафовать на сумму от двух до пяти тысяч рублей. Если вы увидели заросли борщевика на чьем-либо участке, для привлечения к ответственности можно обратиться в администрацию муниципальных образований.