Россиянам объяснили пользу лени

По словам психолога, уметь лениться, это значить уметь передавать часть обязанностей, не переусердствовать — в этом случае речь идет о здоровой лени. Однако, существует и патологическая лень, когда человек имеет стойкие убеждения, что он что-то не сможет. Эта форма прокрастинации может быть как симптомом психических расстройств, так и индикатором эмоционального выгорания.