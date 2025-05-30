Россиянам объяснили пользу лени

Принято считать, что лень — это всегда отрицательное действие. Тогда как на самом деле, безделье дает силы для восстановления и понимания чувства меры в работе. Об этом заявил в беседе с корреспондентом издания aif.ru кандидат психологических наук психоаналитик Алексей Мелехин.
— Слово «лень» в психике связано с рядом понятий и представлений. Например, надо понимать, когда «достаточно». Второе — это чувство меры. И третье — надо иногда побыть незнайкой, — объяснил эксперт.
По словам психолога, уметь лениться, это значить уметь передавать часть обязанностей, не переусердствовать — в этом случае речь идет о здоровой лени. Однако, существует и патологическая лень, когда человек имеет стойкие убеждения, что он что-то не сможет. Эта форма прокрастинации может быть как симптомом психических расстройств, так и индикатором эмоционального выгорания.
Ранее Life.ru сообщил, что одна из причин лени — отсутствие мотивации. Чтобы появилось желание работать, сама деятельность должна приносить удовольствие и соответствовать вашим внутренним ориентирам. Иначе возникнет апатия и нежелание трудиться.