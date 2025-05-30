Ефремову предложили передать первый гонорар от съемок на нужды СВО

Актеру Михаилу Ефремову предложили направить свой первый гонорар после возвращения к съемкам спустя длительный перерыв из-за отбывания срока в колонии, на нужды спецоперации. С такой идеей к актеру обратился глава движения «Зов народа» Сергей Зайцев в беседе с NEWS.ru.
«Ефремов мог бы отдать часть гонорара за первые съемки на нужды СВО. Помогать или нет — это уже должно быть его решением», — сказал Зайцев.
Общественник добавил, что если актер выступит с подобной инициативой, то это будет «достойный поступок».
Ранее KP.RU сообщил, что 9 апреля 2025 года Ефремов вышел на свободу по УДО из ИК № 4 в Белгородской области, где отбывал срок за ДТП со смертельным исходом. Ефремов живет с женой, звукорежиссером Софьей Кругликовой и их детьми: 20-летней Верой, 18-летней Надеждой, 15-летним Борисом.
Коллеги говорят, что сейчас Ефремов пишет сценарии. Встречается с друзьями, коллегами, читает чужие сценарии, обсуждает роли, предложения о работе. Но пока на работу не вышел.