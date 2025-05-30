Не трогайте чужие кружки: дерматолог предупредил о бытовом способе распространения сифилиса

Распространено мнение, что сифилис передается только половым путем, на самом деле болезнью можно заразиться в быту или медицинском учреждение. Об этом в разговоре с корреспондентом aif.ru предупредил дерматовенеролог Алексей Силин.
— Заражение сифилисом происходит путем прямого контакта (половой акт, заражение через кровь) и реже непрямого — через различные предметы, загрязненные заразным материалом, например ложки, кружки, медицинские инструменты, — объяснил врач.
По словам доктора, первые проявления могут начаться примерно через месяц после заражения. При этом, вакцины против сифилиса на данный момент не существует.
Ранее «Известия» сообщили, что, при отсутствия лучения сифилиса, болезнь может проявить себя через 5−10 лет после заражения. Тогда поражается нервная система, возможно нарушения работы головного и спинного мозга), поражаются кости и внутренние органы (включая сердце, печень и др.).