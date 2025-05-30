Бывший советник самарского экс-губернатора отрицает причастность к махинациям с бюджетом

Согласно версии следствия, в 2022—2023 годах Михеева, занимая пост руководителя ИРР, незаконно ввела для себя временную должность директора по стратегическому развитию, а для своего брата Гусева — должность директора по структурной интеграции. При этом Гусев уже занимал пост управляющего директора НОЦ. Обвинение утверждает, что под видом зарплат и премий они похитили средства, выделенные Министерством науки и высшего образования РФ на господдержку института.