Бывший советник самарского экс-губернатора отрицает причастность к махинациям с бюджетом

В Самаре начался судебный процесс над экс-главой Института регионального развития (ИРР) Ольгой Михеевой и управляющим директором научно-образовательного центра (НОЦ) «Инженерия будущего» Денисом Гусевым. Их обвиняют в хищении 1,5 млн рублей из федерального бюджета, однако оба фигуранта полностью отрицают свою вину. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
Согласно версии следствия, в 2022—2023 годах Михеева, занимая пост руководителя ИРР, незаконно ввела для себя временную должность директора по стратегическому развитию, а для своего брата Гусева — должность директора по структурной интеграции. При этом Гусев уже занимал пост управляющего директора НОЦ. Обвинение утверждает, что под видом зарплат и премий они похитили средства, выделенные Министерством науки и высшего образования РФ на господдержку института.
В суде Михеева заявила, что не признает обвинений, поскольку они ей «не понятны и не были разъяснены». Она пояснила, что ИРР, как управляющая компания НОЦ, не могла финансироваться из бюджета Самарской области из-за межрегионального статуса центра, а потому вынуждена была вводить временные должности за счет федерального гранта.
Гусев также отверг все обвинения. Дело расследуется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
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