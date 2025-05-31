Что можно и нельзя делать в день Федота Овсяника 31 мая на Семь дем

Православная церковь 31 мая вспоминает святого Феодота Корчемника. В народе принято праздновать день Федота Овсяника. Вместе с тем в указанную дату вспоминают семь дев-мучениц, которые пострадали в начале IV века. В связи с этим появилось второе название — Семь дев.
Что нельзя делать 31 мая.
Не следует планировать на данную дату важные дела, так как все окажется безрезультатным. Нельзя ломать ветки с дуба, а также рвать листья. Считается, что могут появиться неприятности. Одиноким девушкам запрещено целый день быть дома. Предки верили, что можно остаться незамужними.
Что можно делать 31 мая.
По традиции, 31 мая начинали сеять овес. Вместе с тем готовили кисель из овса и выливали его под дуб. Таким образом, как считалось, можно получить богатый урожай.
Согласно приметам, дуб, который распустился раньше ясеня, указывает на засушливое лето. В том случае, если сильный ветер, то ждали заморозков. Рябина и яблоня, которые только начинают цвести, предвещают позднюю осень.
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