Что можно и нельзя делать в день Федота Овсяника 31 мая на Семь дем

Не следует планировать на данную дату важные дела, так как все окажется безрезультатным. Нельзя ломать ветки с дуба, а также рвать листья. Считается, что могут появиться неприятности. Одиноким девушкам запрещено целый день быть дома. Предки верили, что можно остаться незамужними.