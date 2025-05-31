«Акрон» стал первым, а «Крылья» шестыми по общей дистанции в минувшем сезоне РПЛ

Всего «красно-черные» достигли отметки в чуть более 3,59 тыс. километров. За ними — «Ростов» (3,58 тыс.), махачкалинское и столичное «Динамо» (3,54 и 3,5 тыс.), а также воронежский «Факел» и самарские «Крылья Советов» (примерно по 3,49 тыс.).