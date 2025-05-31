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«Акрон» стал первым, а «Крылья» шестыми по общей дистанции в минувшем сезоне РПЛ

Дебютанты Премьер-лиги из Тольятти показали лучший результат среди остальных команд элиты российского футбола.

Дебютанты Премьер-лиги из Тольятти показали лучший результат среди остальных команд элиты российского футбола.

Всего «красно-черные» достигли отметки в чуть более 3,59 тыс. километров. За ними — «Ростов» (3,58 тыс.), махачкалинское и столичное «Динамо» (3,54 и 3,5 тыс.), а также воронежский «Факел» и самарские «Крылья Советов» (примерно по 3,49 тыс.).

Меньше всех в минувшем розыгрыше Премьер-лиги бегали футболисты ЦСКА (3,4 тыс.), чемпионского «Краснодара» (3,35 тыс.) и грозненского «Ахмата» (3,33 тыс.), докладывает «РУСТАТ».

Недавно сообщали, что «зелено-бело-синие» добились трех волевых побед, а «молодые и звонкие» одной в прошедшем сезоне РПЛ.

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