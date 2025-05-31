Премьера оперетты «Марица» состоялась на сцене Музыкального театра в Минске

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьерный показ оперетты «Марица» состоялся в Белорусском государственном академическом музыкальном театре.
В центре сюжета — молодая и очаровательная Графиня Марица, которая оказывается в центре любовных перипетий и забавных ситуаций. Ее искренность и обаяние помогают преодолеть все препятствия, а яркие мелодии и веселый сюжет делают постановку настоящим праздником для зрителей. Легкая и захватывающая своим сюжетом оперетта и сегодня радует публику своей живой энергией и неподдельным юмором.
Дирижер-постановщик Юрий Галяс уточнил, что в спектакле сохранена музыка Имре Кальмана. Мелодии композитора праздничны, нарядны и искренни. Кроме 20 оперетт, его наследие включает сочинения для симфонического оркестра, инструментальные пьесы, романсы, вокальные циклы. Но знаменитым Кальман стал именно благодаря своим удивительным опереттам.
Созданная чуть более ста лет назад и впервые показанная на сцене венского театра Ан дер Вин 28 февраля 1924 года «Марица» сразу же заняла место одного из лучших творений венгерского композитора. -0-
Фото Татьяны Матусевич.