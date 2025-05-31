Премьера оперетты «Марица» состоялась на сцене Музыкального театра в Минске

В центре сюжета — молодая и очаровательная Графиня Марица, которая оказывается в центре любовных перипетий и забавных ситуаций. Ее искренность и обаяние помогают преодолеть все препятствия, а яркие мелодии и веселый сюжет делают постановку настоящим праздником для зрителей. Легкая и захватывающая своим сюжетом оперетта и сегодня радует публику своей живой энергией и неподдельным юмором.