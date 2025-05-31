День улыбки и День эрмитажного кота: какие праздники отмечают в России и мире 31 мая

Всемирный день блондинок отмечаются с целью опровергнуть стереотипы и предубеждения о белокурых женщинах. Праздник появился в 2001 году, а в 2006 году его стали отмечать в России, когда был проведен конкурс «Бриллиантовая шпилька», в котором награждали исключительно блондинок. Среди участниц были самые умные и успешные представители светловолосых женщин, а среди номинаций были такие названия, как «Заслуженная блондинка» или «Династия блондинок».