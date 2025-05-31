День улыбки и День эрмитажного кота: какие праздники отмечают в России и мире 31 мая

31 мая в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День улыбки, День эрмитажного кота и Всемирный день блондинок.
День улыбки.
День улыбки начали отмечать в 1999 году благодаря американскому дизайнеру и создателю смайлика Харви Боллу. В эту дату принято не просто улыбаться, но и участвовать в различных тематических состязаниях и флешмобах. Цель праздника проста — поднять себе и окружающим настроение.
День эрмитажного кота.
В начале XVIII века Петр I поселил в Зимнем дворце (нынешнем Эрмитаже) привезенного из Голландии кота. Позднее императрица Елизавета Петровна издала указ, согласно которому во дворец должны были свезти самых лучших котов с целью ловли мышей и крыс. В Эрмитаже и по сей день живет около 50 кошек, а в честь них появился праздник День эрмитажного кота. В эту дату в музее проводятся различные мероприятия, посвященные «охранникам» Эрмитажа.
Всемирный день блондинок.
Всемирный день блондинок отмечаются с целью опровергнуть стереотипы и предубеждения о белокурых женщинах. Праздник появился в 2001 году, а в 2006 году его стали отмечать в России, когда был проведен конкурс «Бриллиантовая шпилька», в котором награждали исключительно блондинок. Среди участниц были самые умные и успешные представители светловолосых женщин, а среди номинаций были такие названия, как «Заслуженная блондинка» или «Династия блондинок».