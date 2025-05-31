Народный календарь. Как сохранить красоту волос в Еленин день, 3 июня

Православные 3 июня чтут память святой царицы Елены и ее сына Константина, благодаря которому христианство стало господствующей религией в Римской империи, а столицу перенесли в Константинополь. Считается, что именно Елена основала Храм гроба Господня.
В этот день замужним женщинам нельзя носить черное, иначе будут склоки и скандалы. При этом если надеть белую одежду, то давние конфликты благополучно разрешатся. Кроме того, чтобы волосы оставались красивыми, нельзя в этот день заплетать косы и делать любые сложные прически.
Пыль в доме лучше не протирать, особенно на лампах и других осветительных приборах, так как это может привести к черной полосе в жизни. Неудачу могут принести и поднятые с земли чужие серьги, потому что в Еленин день колдуны и ведьмы могут наложить на них проклятье.
Приметы погоды:
Если 3 июня дождливо, то и все лето будет ненастным.
Сильное мерцание звезд также сулит ненастье.
Кукушка кукует — погода будет солнечной.
Туман над лесом — грибов много будет.
Именины отмечают: Елена, Алена, Кассиан, Кирилл, Федор, Михаил, Константин, Ярослав.