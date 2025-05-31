Народный календарь. Как сохранить красоту волос в Еленин день, 3 июня

Пыль в доме лучше не протирать, особенно на лампах и других осветительных приборах, так как это может привести к черной полосе в жизни. Неудачу могут принести и поднятые с земли чужие серьги, потому что в Еленин день колдуны и ведьмы могут наложить на них проклятье.