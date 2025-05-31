Откуда роги растут: в России вышел главный мультфильм года

Самая кассовая анимационная картина в истории. Лучшие сборы 2025 года в мире. Самый кассовый фильм в истории Китая. Пятое (уже почти четвертое) место в списке самых успешных фильмов в истории. «Нэчжа побеждает Царя драконов» вышел в России («Известия» были первые, кто анонсировал это еще в феврале) и сразу показал результат, сопоставимый с топовыми российскими релизами уикенда. Стоит ли немедленно идти в кино на фильм-событие и чего от него ждать — в материале «Известий».
Что такое «Нэчжа» и кто такой Нэчжа.
Название у фильма красочное, но несколько таинственное. А продолжительность в два с половиной часа может заставить задуматься. Феномен феноменом, но мало ли, что там в Китае смотрят, вдруг это для русского зрителя слишком экзотический материал?
И да и нет. Можно, если есть желание, изучить интернет и литературу, там много сказано про древнее китайское божество по имени Нэчжа (есть разные варианты написания) и про то, сколько много всего о нем снято, написано и нарисовано. Всё это только затруднит «вход» в мультфильм, превращая релиз в артхаусный, а ведь это совсем не так. «Нэчжа» выглядит чаще всего как голливудский анимационный блокбастер с ориентальным колоритом, что-то вроде «Кунг-фу панды», он совершенно открыт мировому зрителю. Да, героев слишком много, в их именах сразу запутываешься, а новый мультик — это еще и сиквел хита 2019 года, который в России официально не выходил. Его и сегодня нет даже в онлайн-кинотеатрах, хотя в Рунете его найти можно.
Но создатели мультфильма как будто сразу целились на мировой рынок, поэтому тем, кто про Нэчжу не знал ничего, с первых сцен фильма всё будет понятно. Есть два друга-призрака, демонический ребенок Нэчжа и аристократичный юноша, сын короля драконов. В прологе фильма добрый волшебник пытается вернуть призракам их тела, но всё идет плохо, поэтому тело Нэчжи достается им одно на двоих. Личности могут переключаться на время.
Дальше цель Нэчжи — отправиться к богам и пройти трудный обряд инициации, чтобы в качестве приза получить бессмертие и новое тело для друга, чтобы дальше каждый смог начать жить своим путем. Нэчжа — персонаж комический, примерно как типичный герой Джеки Чана. Сын короля драконов — несколько надменный аристократ, но и великий воин. Это делает приключение забавным и динамичным, тем более что тайну двух душ в одном теле никто не должен узнать.
Наряду с этим микропланом есть еще макроплан: над родиной Нэчжи буквально сгустились тучи, бессмертные боги ведут войну, поднимая ставки в этой битве, тоже буквально, выше и выше, до самых облаков. Нэчжа сыграет в этой войне решающую роль.
Вот, в общем, и всё. Если абстрагироваться от десятков персонажей, которых еще и каждого «представляют» нам отдельным титром, от хитросплетений политических интриг и тонкостей местных ритуалов, история здесь куда проще, чем в среднем пиксаровском хите. Эволюция персонажей незначительна, нюансов в их поведении не очень много, здесь много условности и мало психологизма, зато очень приличное количество локаций, событий и яростных битв, каждая из которых не повторяет другую.
Здесь тот случай, когда рейтинг 12+ примерно соответствует контенту: детям младше будет ничего не понятно, а количество насилия в кадре для них может оказаться травматичным. А вот подросткам и старше фильм вполне доступен. Основной месседж тут примерно тот же, что в голливудском продукте: политики лгут, никому верить нельзя, полагаться можно на свою семью и друзей. Жить надо не по лжи, бросать вызов злу, а совесть подскажет, что и как следует делать. Проще некуда.
Китайский зритель в России.
На сеансе в московском кинотеатре недалеко от МГУ, где я смотрел «Нэчжу» сразу после выхода в прокат, все зрители, кроме меня, были китайцы. Примерно двадцать человек в зале, студенты, взрослые, одна зрительница с детьми. Они пришли смотреть фильм в русском дубляже, потому что в России прокатчик «Атмосфера кино» не выпускал версию с оригинальным звуком и субтитрами. Что, пожалуй, ошибка, потому что раз на русскую «дорожку» идут зрители в будний день, то на китайском было бы гораздо больше тех, кто пока плохо знает язык.
Дело в том, что китайская аудитория вообще особенная. Когда стало понятно, что в Китае «Нэчжа» начинает бить один рекорд за другим по итогам местного Нового года, на онлайн-ресурсах страны запустился флешмоб. Зрителей, которые сходили на фильм один раз, призывали идти еще, чтобы помочь релизу собрать больше. Со стороны это выглядит несколько комично, напоминает кампанию по уничтожению воробьев, которым толпы людей не давали сесть на землю.
И даже любопытно было бы узнать, сколько зрителей купили билет повторно, но в кино не пошли. Но результат налицо: из своих $2,2 млрд почти всю сумму «Нэчжа» собрал в Китае, другие территории показали гораздо более скромные результаты. Нормальные сборы фильма в европейских странах — до миллиона евро, Азия за пределами КНР тоже дала фильму не так много. Китайцы сделали «Нэчжу» феноменом, а не феноменальный «Нэчжа» покорил Китай и весь мир, это вполне очевидно.
Эта лояльность была учтена нашим прокатчиком.
— Китайский культурный центр активно участвовал в информировании публики о выходе фильма в российский прокат на своих ресурсах, — рассказала «Известиям» президент компании Arna Media Надежда Мотина. — Мы особенно благодарны за поддержку советнику-посланнику посольства Китая и директору Китайского культурного центра г-ну Фэн Литао. Также релиз активно поддержало китайское информационное агентство «Синьхуа» и другие СМИ этой направленности. После публикации о релизе в России продюсеры получали очень много комментариев от китайской диаспоры напрямую. Надеюсь, они конвертируются в проданные билеты.
Результат будет лучше заметен по итогам уикенда, но на вечер пятницы «Нэчжа» находился на четвертом месте по сборам, уступая отечественным фэнтези «Соловей против Муромца» и «Кракен 2», а также еще одному фэнтези, только что вышедшему «сНежному человеку». При этом цифры сборов пока очень близки друг к другу, это примерно равные величины в диапазоне от 10 до 14 млн рублей, за уикенд расклад в таблице лидеров может поменяться. В том числе — в пользу «Нэчжи», особенно если российская аудитория тоже распробует китайскую новинку, а там и до нашего флешмоба недалеко.
Почему бы, например, не поставить цель обогнать американские сборы «Нэчжи», показав таким образом, что мы лучше способны оценить качественную анимацию? Цифра вполне подъемная, в США на наши деньги фильм заработал чуть больше 1,5 млрд рублей, с падением доллара сумма станет еще более доступной. Шутки шутками, а такие феномены, как «Нэчжа», случаются не так часто, мультфильм уже вошел в историю. Вполне реально прописаться там вместе с ним.