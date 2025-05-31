Откуда роги растут: в России вышел главный мультфильм года

И да и нет. Можно, если есть желание, изучить интернет и литературу, там много сказано про древнее китайское божество по имени Нэчжа (есть разные варианты написания) и про то, сколько много всего о нем снято, написано и нарисовано. Всё это только затруднит «вход» в мультфильм, превращая релиз в артхаусный, а ведь это совсем не так. «Нэчжа» выглядит чаще всего как голливудский анимационный блокбастер с ориентальным колоритом, что-то вроде «Кунг-фу панды», он совершенно открыт мировому зрителю. Да, героев слишком много, в их именах сразу запутываешься, а новый мультик — это еще и сиквел хита 2019 года, который в России официально не выходил. Его и сегодня нет даже в онлайн-кинотеатрах, хотя в Рунете его найти можно.