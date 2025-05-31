Календарь на 31 мая: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Последний день весны — отличный повод бросить курить, ведь на 31 мая приходится Всемирный день без табака. Кроме того, в этот день свой «профессиональный» праздник отмечают блондинки, а в России есть повод поздравить адвокатов и сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 31 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 31 мая.
* ~Всемирный день без табака~
Всемирный день без табака был учрежден Всемирной организацией здравоохранения в 1987 году, чтобы напомнить: сигарета — это не антистресс и точно не символ свободы, а причина миллионов смертей по всему миру. По данным ВОЗ, табак убивает более 8 млн человек ежегодно. В России, несмотря на антитабачные законы, курит каждый пятый взрослый. В этот день проводят флешмобы, лекции, акции по обмену сигарет на конфеты, а кое-где — даже перформансы с надгробиями из сигаретных пачек.
* ~Международный день блондинок~
Шуточный праздник, который то ли борется со стереотипами, то ли эксплуатирует их. По одной версии, он призван подчеркнуть особое обаяние обладательниц светлых волос, по другой — напомнить, что уровень интеллекта не зависит от внешности, вопреки всем известным изъезженным шуткам. Идея праздника зародилась в США, а в Россию он пришел в 2000-х. В Москве даже проходили парады блондинок в розовых платьях с коронами и пуделями, но теперь все стало намного сдержаннее.
* ~День российской адвокатуры~
Профессиональный праздник российской адвокатуры приурочен к принятию в 2002 году закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Он призван напомнить о ключевой роли адвокатов в защите прав и свобод граждан. История знает примеры, когда именно адвокаты меняли ход громких дел, успешно боролись с судебными ошибками и отстаивали права подзащитных даже в самых сложных и запутанных ситуациях.
* ~День подразделений по делам несовершеннолетних в органах внутренних дел РФ~
Профессиональный праздник сотрудников МВД, занимающихся профилактикой детской преступности и защитой прав несовершеннолетних. Подразделения ПДН работают с трудными подростками, предотвращают преступления среди несовершеннолетних и в их отношении, проводят профилактические беседы в школах и работают с неблагополучными семьями.
Какие праздники и памятные даты отмечают 31 мая в других странах.
Праздник Тано (или Сури Нал) — Корея. Один из старейших традиционных праздников, который сегодня отмечают и в Южной, и в Северной Корее. Его история уходит корнями в глубокую древность, во времена до появления буддизма и конфуцианства. Праздник связан с культом предков, сельскохозяйственными обрядами и празднованием середины года.
День улыбки — США. Праздник появился сравнительно недавно, в 2018 году, по инициативе Харви Болла — дизайнера, который придумал смайлик (желтое лицо с улыбкой). Научно доказано, что даже произвольная улыбка запускает в мозге выработку эндорфинов. Улыбнулись? Отлично — вы уже участвуете в празднике.
Религиозные праздники 31 мая.
День памяти преподобного Макария Алтайского.
31 мая в Русской православной церкви — день памяти преподобного Макария Алтайского, миссионера, просветителя и педагога. В миру он носил имя Михаил Глухарев, а в монашестве стал одним из самых известных просветителей Сибири XIX века. Макарий посвятил жизнь крещению и обучению коренных народов Алтая: он переводил на их языки Евангелие, создавал школы, обучал детей грамоте и основам христианства. Его называли «апостолом Алтая» — за мягкий подход, уважение к местной культуре и подвижнический труд. Умер он в 1847 году, а в 2000-м был канонизирован как святой.
День памяти святых отцов семи Вселенских соборов.
31 мая православная церковь также вспоминает святых отцов семи Вселенских соборов — богословов, архиереев и святых, сформировавших основы христианского вероучения. Эти соборы проводились с IV по VIII века, и именно на них определялись догматы веры, каноны церкви и, например, то, как понимать Троицу и природу Христа. Всего таких соборов было семь: от Никейского (325 год) до Второго Никейского (787 год). Каждый из них сыграл решающую роль в истории христианства — как, например, борьба с ересью арианства или установление иконопочитания. Отцы соборов почитаются как хранители чистоты веры и церковного единства.
Народные праздники и приметы 31 мая.
* Федот Овсяник (Семь дев).
В народном календаре 31 мая носят название Федот Овсяник. В этот день крестьяне наблюдали за природой и делали выводы о будущем урожае, особенно овса. Была поговорка: «Посеешь овес на Федота — будет скот сыт до ноября». В некоторых регионах праздник называли Семь дев, связывая день с древним культом плодородия. Считалось, что если утром умыться росой — лицо будет чистым, а судьба — легкой.
* Приметы.
Если овес посеять на Федота — будет урожайный год.
Утренний туман — к грибному лету.
Восточный ветер — к ненастью в начале июня.
Ясное небо на закате — лето будет теплым и без бурь.
Если на рябине много листьев — осень будет поздней.
Какие исторические события произошли 31 мая.
* 1223 год — в битве на реке Калке монголы под командованием Субэдея разгромили объединенное русско-половецкое войско.
* 1578 год — английский исследователь Мартин Фробишер отправился в экспедицию, которая привела к открытию Гудзонова пролива.
* 1578 год — в Риме археолог Антонио Бозио открыл древние христианские катакомбы, положив начало систематическим раскопкам.
* 1815 год — на карте Европы появилось Нидерландское королевство.
* 1859 год — в Лондоне начали работать часы на башне Вестминстерского дворца — будущий символ столицы «Биг-Бен».
* 1891 год — во Владивостоке торжественно заложили Транссибирскую магистраль — крупнейший железнодорожный проект России.
* 1902 год — завершилась англо-бурская война — одно из крупнейших колониальных столкновений Британской империи.
* 1911 год — на воду спущен лайнер «Титаник», на тот момент крупнейшее пассажирское судно в мире.
* 1918 год — в США подписана Питтсбургская декларация о союзе чехов и словаков — первый шаг к созданию Чехословакии.
* 1942 год — несмотря на блокаду, в Ленинграде прошел футбольный матч «Динамо» — ЛМЗ, ставший символом мужества.
* 1952 год — открылся Волго-Донской судоходный канал, соединивший два крупнейших водных пути страны.
* 1970 год — в Перу произошло разрушительное землетрясение, унесшее жизни более 60 тысяч человек.
* 1997 год — Россия и Украина подписали Договор о дружбе, партнерстве и сотрудничестве, закрепив границы и добрососедство.
* 2002 год — стартовал Чемпионат мира по футболу в Японии и Южной Корее — первый турнир, прошедший сразу в двух странах.
Дни рождения и юбилеи 31 мая.
* В 1557 году родился Федор I Иоаннович — последний царь из династии Рюриковичей, при котором Русь окончательно потеряла централизованную власть.
* В 1773 году родился Людвиг Тик — немецкий писатель, один из основателей немецкого романтизма.
* В 1819 году родился Уолт Уитмен — американский поэт, новатор свободного стиха, автор «Листьев травы».
* В 1852 году родился Юлиус Рихард Петри — немецкий микробиолог, изобретатель чашки Петри.
* В 1862 году родился Михаил Нестеров — русский и советский живописец, автор знаковых полотен на религиозные темы.
* В 1892 году родился Константин Паустовский — советский писатель и педагог, автор автобиографической прозы и рассказов.
* В 1911 году родился Морис Алле — французский экономист, лауреат Нобелевской премии 1988 года.
Кто отмечает день рождения.
* 63 года исполняется Виктории Руффо — мексиканской актрисе, звезде сериала «Просто Мария».
* 62 года исполняется Виктору Орбану — премьер-министру Венгрии.
* 60 лет исполняется Брук Шилдс — американской актрисе, модели и иконe 80-х.
* 52 года исполняется Наташе Королевой — российской эстрадной певице, заслуженной артистке РФ.
* 49 лет исполняется Колину Фарреллу — ирландскому актеру, лауреату премии «Золотой глобус».
* 36 лет исполняется Марко Ройсу — немецкому футболисту, вингеру дортмундской «Боруссии».