Календарь на 31 мая: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Всемирный день без табака был учрежден Всемирной организацией здравоохранения в 1987 году, чтобы напомнить: сигарета — это не антистресс и точно не символ свободы, а причина миллионов смертей по всему миру. По данным ВОЗ, табак убивает более 8 млн человек ежегодно. В России, несмотря на антитабачные законы, курит каждый пятый взрослый. В этот день проводят флешмобы, лекции, акции по обмену сигарет на конфеты, а кое-где — даже перформансы с надгробиями из сигаретных пачек.