Жизнь как чудо: какие кинопремьеры ждут нас в июне

Конечно, обычный человек просто обязан обмануть систему — иначе не было бы сценария, основанного, как подчеркивают создатели картины, на реальных событиях. События эти узнать интереснее, чем даже финал картины. Реальный Майкл Ларсон действительно участвовал в Press Your Luck в мае 1984 года. К этому времени за его плечами были многолетние мечтания о быстром обогащении, смена нескольких десятков работ и обвинения в мошенничестве, воровстве и сбыте краденого. Чтобы выиграть в телевикторине, он около полугода ежедневно смотрел шоу, высчитывая паттерны работы табло. Об этом догадались организаторы — но Ларсон сумел доказать в суде, что запрета на подобные расчеты в правилах игры не было. Он получил около $110 тыс. — рекордную сумму по тем временам — и, опасаясь дальнейших судов, уехал во Флориду. Там он был ограблен практически на весь выигрыш, вновь затеял лотерейное мошенничество, вызвав интерес у правоохранительных органов, и вновь бежал, на сей раз — в Огайо, где и скончался от рака, так и не сумев воспользоваться плодами своих трудов.