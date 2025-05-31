Жизнь как чудо: какие кинопремьеры ждут нас в июне

Составители графика кинопремьер от души позаботились как о школьниках, уходящих на каникулы, так и о родителях, которым придется развлекать оставшихся не у дел чад. Для семейного похода с детьми помладше отлично подойдет очередная серия мультипликационной франшизы «Три богатыря», тем, кто постарше, понравится дачная комедия «Поле чудес», ну, а старшеклассники с удовольствием сходят сами на спин-офф «Джона Уика» о балерине-киллере. О самых интересных кинопремьерах июня рассказывают «Известия».
«Балерина»5 июня.
После гибели отца юная Ева Макарро намерена жестоко отомстить его убийцам. Она присоединяется к криминальной организации «Руска Рома» и отправляется в подпольную школу, где юных балерин обучают боевым искусствам. Освоив профессию киллера, Ева начинает охоту на убийц отца. Она талантлива и безжалостна, и противостоять ей сможет лишь один человек — тот, кто уже много лет назад получил неофициальный титул самого крутого убийцы на планете.
О предстоящих съемках пятой части создатели франшизы «Джон Уик» заговорили еще в 2020 году, после выхода третьего фильма. Однако неоднозначные отзывы критиков о «Джоне Уике 4» с его скандально огромным бюджетом, похоже, слегка остудили горячие головы. Полноценного пятого фильма нам уже не обещают, однако работа над франшизой не останавливается. Владельцы уклончиво анонсировали компьютерную игру, а теперь на экраны выходит полноценный спин-офф, в котором участвует значительная часть персонажей из основной сюжетной линии — Уинстон (Иэн Макшейн), Харон (Лэнс Реддик) и, наконец, сам великий и ужасный Джон Уик в исполнении похудевшего Киану Ривза. Им с Евой предстоит впечатляющее противостояние, по итогам которого можно будет сделать выводы о том, дождется ли публика очередного фильма о великолепном киллере. Впечатляющие пейзажи, опасные автотрюки и, разумеется, бесконечные драки и перестрелки прилагаются.
«Жизнь Чака»5 июня.
39-летний Чак Кранц живет в ничем не примечательном провинциальном городке и выглядит вполне обычным человеком — работает бухгалтером, женат, есть ребенок… Он — один из миллионов людей, которые кажутся незаметными, и всё же его жизнь и смерть что-то неуловимо меняют в окружающей реальности. За внешней непритязательностью его жизни кроется целая вселенная радости и горя, детских страхов и удивительных открытий. И такую же вселенную представляет собой каждый человек — правда, для того чтобы понять это, надо научиться читать знаки судьбы.
Стивена Кинга многие считают «королем ужасов», и не все оказываются способны вспомнить, что он еще и мастер глубоко гуманистических жизнеутверждающих финалов, своей позитивной энергетикой достойных дамского романа. Повесть «Жизнь Чака» из сборника «Будет кровь», вышедшего в 2020 году, — пример именно такого подхода. Исполнивший главную роль Том Хиддлстон («Черчилль», «Тор», «Полночь в Париже») с его малопримечательной внешностью и умением продемонстрировать мощную внутреннюю энергетику без излишне резких движений — идеальный выбор.
«Поле чудес»5 июня.
Картина не имеет никакого отношения к легендарному телешоу, отсылая напрямую к «Приключениям Буратино». В роли деревянного человечка выступает целая компания младшеклассников, отдыхающих летом в небольшом дачном поселке. У детской банды есть место сбора — штаб, обустроенный собственными руками на кукурузном поле. За годы он обрел не только уютную обстановку, но и собственную легенду — о кладе, якобы зарытом на поле во времена Наполеона. Но счастливые каникулы оказываются под угрозой, когда в поселке появляются новые дачники — девочка Катя с мамой-блогером и папой-бизнесменом, мечтающим обустроить на уютном поле строительный рынок. Ребятам придется здорово потрудиться, чтобы не дать уничтожить поле и свою летнюю идиллию.
К вящему зрительскому счастью, создатели не стали спешно перекраивать камеди-юмор под семейную аудиторию, выбрав обращение к классическим образцам. Общение юных борцов за справедливость с циничными дельцами, как и их методы борьбы с последними, не раз заставляют вспомнить легендарную франшизу «Один дома» — и кто скажет, что это плохо? По крайней мере, статус семейного кино «Поле чудес» оправдывает на все сто процентов: шуток «только для взрослых», на которых родителям спешно приходится закрывать своим чадам уши или глаза, тут нет и не предвидится.
«Три богатыря: Ни дня без подвига 2»12 июня.
Если героя нет — его следует придумать, а если есть — грех не использовать, конечно, ежели с толком. Студии «Мельница» последнее вполне удалось: с 2004 года, когда на экраны вышел мгновенно ставший популярным мультфильм «Алеша Попович и Тугарин Змей», мультфильмы франшизы радуют публику почти ежегодно. Нынешние «Три богатыря: Ни дня без подвига 2» станут уже 14-й картиной франшизы. По-прежнему здесь достаточно смешных гэгов, чтобы развеселить детей, и шуток с забавным, но не похабным контекстом — для взрослых, сопровождающих чад в кино. Веселится и ликует весь народ, от мала до велика.
В новом «богатырском» мультфильме Илье Муромцу, Добрыне Никитичу и Алеше Поповичу предстоит встретить важного заморского гостя, вернуть коню Юлию способность говорить, превратить князя Владимира из комара обратно в человека. Заодно некие способности к диагностики мошеннических действий могут обрести и сами зрители: замечание Юлия «это не вода, а H2O» дает весьма недурное представление о сути некоторых рекламных уловок.
«Как стать миллионером»12 июня.
Майкл Ларсон, неудачливый владелец разъездной лавки-грузовика с мороженым, в 1984 году попадает в число участников азартного телешоу Press Your Luck. Участники викторины зарабатывают деньги, последовательно отвечая на вопросы и нажимая на кнопки табло, регулирующего суммы выигрышей. Майкл похож на туповатого фрика, чем и привлекает продюсеров. Но, к удивлению съемочной бригады, странноватый мужчина идет всё дальше и дальше — и в итоге сумма его потенциального выигрыша вырастает настолько, что продюсер решается любой ценой остановить продвижение Ларсона к суперпризу. Телевизионщики выясняют его подноготную, задают провокационные вопросы, всячески отвлекают игрока — однако до поры не догадываются, что на его стороне не только удача, но и тайное знание, которое поможет ему на пути к желанной награде.
Конечно, обычный человек просто обязан обмануть систему — иначе не было бы сценария, основанного, как подчеркивают создатели картины, на реальных событиях. События эти узнать интереснее, чем даже финал картины. Реальный Майкл Ларсон действительно участвовал в Press Your Luck в мае 1984 года. К этому времени за его плечами были многолетние мечтания о быстром обогащении, смена нескольких десятков работ и обвинения в мошенничестве, воровстве и сбыте краденого. Чтобы выиграть в телевикторине, он около полугода ежедневно смотрел шоу, высчитывая паттерны работы табло. Об этом догадались организаторы — но Ларсон сумел доказать в суде, что запрета на подобные расчеты в правилах игры не было. Он получил около $110 тыс. — рекордную сумму по тем временам — и, опасаясь дальнейших судов, уехал во Флориду. Там он был ограблен практически на весь выигрыш, вновь затеял лотерейное мошенничество, вызвав интерес у правоохранительных органов, и вновь бежал, на сей раз — в Огайо, где и скончался от рака, так и не сумев воспользоваться плодами своих трудов.
«Материалистка»19 июня.
Люси (Дакота Джонсон — «50 оттенков серого») — профессиональная нью-йоркская сваха. Она славится умением подобрать заказчикам пары так, что очень скоро они оказываются связаны узами Гименея. Вот только себе самой Люси никак не может помочь. Она мечется между влюбленным в нее симпатичным миллионером (Педро Паскаль — «Игра престолов», «Один из нас») и осознавшим свои ошибки красавчиком-бывшим (Крис Эванс — «Фантастическая четверка», «Первый мститель»). Не чувствуя себя в силах сделать выбор, уверена, что ее судьба — остаться одинокой старой девой. Тут уже брачный маркетинг ничем не поможет, но выход есть: любовь нечаянно нагрянет и расставит всё по своим местам.
«Материалистка» — второй фильм корейско-канадского режиссера Селин Сон, чья драма «Прошлые жизни» в прошлом году получила две номинации на «Оскар», включая «Лучший фильм». Правда, в тот раз интерес к картине подогревала экзотичность отчасти автобиографического сюжета об общении эмигрантки из Кореи и ее возлюбленного из прошлой жизни. В этот раз в основе сюжета — снова подобие любовного треугольника, но выйдет ли он столь же изысканным на стандартном для мелодрамы фоне нью-йоркских небоскребов?