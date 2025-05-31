В Москве на два дня закроют участок оранжевой линии метро

Кроме того, 31 мая и 1 июня изменится схема движения в центре и на юго-западе Москвы. На улице Профсоюзная и проспекте 60-летия Октября перед пересечениями с другими улицами (Вавилова, Дмитрия Ульянова, Нахимовский проспект, Гарибальди) будут введены участки выделенных полос. Ездить по временным выделенным полосам и по существующей полосе на Ленинском проспекте можно только городскому транспорту.