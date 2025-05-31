В Москве на два дня закроют участок оранжевой линии метро

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Поезда не будут ходить на участке Калужско-Рижской линии столичного метрополитена между станциями «Новые Черемушки» и «Октябрьская» в выходные дни — 31 мая и 1 июня. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Ограничения необходимы для строительства пересадки на будущую станцию метро “Академическая” Троицкой линии. В эти дни вдоль закрытого участка будут ходить бесплатные автобусы КМ. Также для пассажиров будет действовать бесплатный повторный вход в метро на станциях: “Октябрьская” Кольцовой линии и Калужско-Рижской линии, “Новые Черемушки” Калужско-Рижской линии, Площадь Гагарина МЦК», — уточнили в департаменте.
Кроме того, 31 мая и 1 июня изменится схема движения в центре и на юго-западе Москвы. На улице Профсоюзная и проспекте 60-летия Октября перед пересечениями с другими улицами (Вавилова, Дмитрия Ульянова, Нахимовский проспект, Гарибальди) будут введены участки выделенных полос. Ездить по временным выделенным полосам и по существующей полосе на Ленинском проспекте можно только городскому транспорту.
«Временно будет закрыта парковка на 8 участках: на улице Профсоюзной, проспекте 60-летия Октября, дублере Ленинского проспекта и др. Закроются несколько съездов в районе выделенных полос. Сохранится движение на съезде с ТТК на Ленинский проспект в сторону области по 2 из 4 полос», — добавили в ведомстве.
Дорожный патруль ЦОДД будет следить за ситуацией и регулировать движение на месте, информировать водителей о путях объезда. Также в районе закрытых станций столичной подземки будут дежурить сотрудники ЦОМП.